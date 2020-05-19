Які звички пасажирів дратують бортпровідників найбільше

Стюардеси декількох американських авіакомпаній зізналися, які звички пасажирів їх дратують під час польоту.

Так, стюардеса авіакомпанії JetBlue розповіла про випадок, коли пара замовила платні напої, а потім заявила, що у них немає грошей: "Коли прийшов час платити, вони самовдоволено засміялися і сказали, що у них немає коштів для оплати. Вони думали, що це зійде їм з рук, але вони помилялися".

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Бортпровідниця авіакомпанії Delta зізналася, що її дратує, коли пасажири сидять в навушниках під час того, як персонал розносить їжу: "Тоді вам доводиться повторювати одне і те ж знову і знову".

Інша працівниця авіакомпанії заявила, що їй не подобається, коли туристи тикають у неї пальцем замість того, щоб натиснути на кнопку виклику бортпровідника над головою: "Коли подібне трапляється, я забуваю, навіщо спочатку йшла".

Ще одна стюардеса додає: "Постійно натискати на кнопку виклику стюардеси – егоїстично, адже так персонал може пропустити дійсно важливий виклик, коли іншому пасажирові, наприклад, знадобиться медична допомога".

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