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Які звички пасажирів дратують бортпровідників найбільше

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Які звички пасажирів дратують бортпровідників найбільше - фото 1

Стюардеси декількох американських авіакомпаній зізналися, які звички пасажирів їх дратують під час польоту.

Так, стюардеса авіакомпанії JetBlue розповіла про випадок, коли пара замовила платні напої, а потім заявила, що у них немає грошей: "Коли прийшов час платити, вони самовдоволено засміялися і сказали, що у них немає коштів для оплати. Вони думали, що це зійде їм з рук, але вони помилялися".

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Бортпровідниця авіакомпанії Delta зізналася, що її дратує, коли пасажири сидять в навушниках під час того, як персонал розносить їжу: "Тоді вам доводиться повторювати одне і те ж знову і знову".

Які звички пасажирів дратують бортпровідників найбільше - фото 404643

Інша працівниця авіакомпанії заявила, що їй не подобається, коли туристи тикають у неї пальцем замість того, щоб натиснути на кнопку виклику бортпровідника над головою: "Коли подібне трапляється, я забуваю, навіщо спочатку йшла".

Ще одна стюардеса додає: "Постійно натискати на кнопку виклику стюардеси – егоїстично, адже так персонал може пропустити дійсно важливий виклик, коли іншому пасажирові, наприклад, знадобиться медична допомога".

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Джерело: express
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