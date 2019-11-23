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Перші ластівки Чорна п'ятниця

У цей день тижня пари сваряться найчастіше

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Пік сварок припадає на вечір - фото 1
Пік сварок припадає на вечір

Дивовижне дослідження провели вчені на британському сайті Betterbathrooms. Вони спробували визначити день тижня та час, коли пари починають сваритися. Результати вас однозначно вразять!

Згідно з дослідженням, проведеним у групі з 3000 дорослих, цим часом став вечір четверга, а точніше, час з 18:00 до 20:00.

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Результати все того ж дослідження виявили і найпоширенішу причину сварок. Стверджується, що в середньому дрібні суперечки виникають у середньому 312 разів на рік. Ці практично щоденні сварки найчастіше спровоковані поганою звичкою одного з партнерів, яка дратує іншого: мокрий рушник на ліжку, розкидані шкарпетки або брудний посуд у раковині, неприготована або погано приготована вечеря, крихти в ліжку або невимкнене світло.

Найчастіше сваряться через побутові дрібниці - фото 369825
Найчастіше сваряться через побутові дрібниці

Враховуючи результати цього спостереження, пари зможуть попрацювати над стосунками, щоб не сваритися через дрібниці. Інакше недалеко дійти до стадії "ми більше не в стосунках, але ми як споріднені душі". Адже, на думку сімейних психологів, саме з цієї причини більшість пар, в яких згасли почуття і минула пристрасть, залишаються разом.

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Джерело: Elle
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