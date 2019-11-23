У цей день тижня пари сваряться найчастіше

Дивовижне дослідження провели вчені на британському сайті Betterbathrooms. Вони спробували визначити день тижня та час, коли пари починають сваритися. Результати вас однозначно вразять!

Згідно з дослідженням, проведеним у групі з 3000 дорослих, цим часом став вечір четверга, а точніше, час з 18:00 до 20:00.

І ще: Три правдиві поради для тих, хто у стосунках

Результати все того ж дослідження виявили і найпоширенішу причину сварок. Стверджується, що в середньому дрібні суперечки виникають у середньому 312 разів на рік. Ці практично щоденні сварки найчастіше спровоковані поганою звичкою одного з партнерів, яка дратує іншого: мокрий рушник на ліжку, розкидані шкарпетки або брудний посуд у раковині, неприготована або погано приготована вечеря, крихти в ліжку або невимкнене світло.

Найчастіше сваряться через побутові дрібниці

Враховуючи результати цього спостереження, пари зможуть попрацювати над стосунками, щоб не сваритися через дрібниці. Інакше недалеко дійти до стадії "ми більше не в стосунках, але ми як споріднені душі". Адже, на думку сімейних психологів, саме з цієї причини більшість пар, в яких згасли почуття і минула пристрасть, залишаються разом.

Читайте також: Що не треба робити у стосунках: топ чоловічих помилок