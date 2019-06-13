7 ознак того, що вона вас зраджує

Ці фактори можуть свідчити про те, що вона закохалася в іншого

Жінки – істоти не вельми передбачувані, але їхня поведінка явно показує, що щось змінилося. Якщо ви зауважили, що її поведінка, зовнішній вигляд або звички стали такими, які їй не властиві – є ймовірність, що вона закохалася в іншого. Розповідаємо, на що слід звернути увагу!

Зміна смаків. Парфум, який вона подарувала вам на день народження, вже їй не подобається. Також її може дратувати ваш зовнішній вигляд і звички. Такі дурниці, на перший погляд, можуть свідчити про те, що в неї нове захоплення.

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Нові інтереси. Вона почала ходити до спортзалу? Цікавиться гаджетами, в яких раніше не тямила зовсім? Почала готувати страви італійської кухні? І все це відбувається спонтанно? Зверніть увагу на це, адже цілком імовірно, що це один із тривожних дзвіночків.

Надто гарний настрій. Жінкам властиво переживати перепади настрою. До таких "американських гірок" звикли більшість чоловіків, але що робити, якщо у неї постійно відмінний настрій? Швидше за все, на неї впливає хтось інший. Той, хто окриляє та робить її "оновленою".

Кардинальна зміна іміджу. Вона сотні разів заглядає до дзеркала? Перебирає одяг, викидаючи свої улюблені речі? Змінює зачіску? Цілком імовірно, що вона хоче сподобатися комусь іще.

Надмірна турбота та ніжність. Як показує практика, жінка відчуває провину за свій вчинок, тому намагається всіляко її спокутувати. Це може бути максимально ніжне та турботливе ставлення до вас. Вона більше не лютує через те, що ви ходите з друзями на пиво. Та й узагалі, вона більше вас не "пиляє". Цілком імовірно, що тут "затесався" третій.

Вона не поспішає додому. Вдало шифруватися вміють далеко не всі. Тому не дивуйтесь, що щаслива кохана може не поспішати додому після роботи. Раптово кудись зриватися у справах. Та й узагалі займатися активностями, які не були притаманні їй ще вчора, до прикладу.

Нова спідня білизна. Жінка, котра протягом тривалого часу перебуває у стосунках, не схильна купувати спідню білизну, яка явно не розрахована на повсякденне носіння. Зауважили, що у неї з'явився комплект мереживної білизни, який вона не одягала для вас, – можете бути впевненими в тому, що ви – запасний аеродром.

Ми, звичайно ж, не закликаємо панікувати та бити горщики відразу. Спробуйте поспілкуватися зі своєю коханою, аби зрозуміти, що ж впливає на різку зміну її поведінки, настрою та іміджу. Цілком імовірно, що вона просто захотіла щось змінити в своєму житті. Аби це не були ви!

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