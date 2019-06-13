Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорнобиль Євро 2020 Парламентські вибори 2019

7 ознак того, що вона вас зраджує

  • 113
Ці фактори можуть свідчити про те, що вона закохалася в іншого - фото 1
Ці фактори можуть свідчити про те, що вона закохалася в іншого

Жінки – істоти не вельми передбачувані, але їхня поведінка явно показує, що щось змінилося. Якщо ви зауважили, що її поведінка, зовнішній вигляд або звички стали такими, які їй не властиві – є ймовірність, що вона закохалася в іншого. Розповідаємо, на що слід звернути увагу!

Зміна смаків. Парфум, який вона подарувала вам на день народження, вже їй не подобається. Також її може дратувати ваш зовнішній вигляд і звички. Такі дурниці, на перший погляд, можуть свідчити про те, що в неї нове захоплення.

І ще: Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка

Нові інтереси. Вона почала ходити до спортзалу? Цікавиться гаджетами, в яких раніше не тямила зовсім? Почала готувати страви італійської кухні? І все це відбувається спонтанно? Зверніть увагу на це, адже цілком імовірно, що це один із тривожних дзвіночків.

У неї можуть з'явитися абсолютно нові інтереси - фото 334124

Надто гарний настрій. Жінкам властиво переживати перепади настрою. До таких "американських гірок" звикли більшість чоловіків, але що робити, якщо у неї постійно відмінний настрій? Швидше за все, на неї впливає хтось інший. Той, хто окриляє та робить її "оновленою".

Кардинальна зміна іміджу. Вона сотні разів заглядає до дзеркала? Перебирає одяг, викидаючи свої улюблені речі? Змінює зачіску? Цілком імовірно, що вона хоче сподобатися комусь іще.

Кардинальна зміна іміджу свідчить, що щось не так - фото 334123

Надмірна турбота та ніжність. Як показує практика, жінка відчуває провину за свій вчинок, тому намагається всіляко її спокутувати. Це може бути максимально ніжне та турботливе ставлення до вас. Вона більше не лютує через те, що ви ходите з друзями на пиво. Та й узагалі, вона більше вас не "пиляє". Цілком імовірно, що тут "затесався" третій.

Вона не поспішає додому. Вдало шифруватися вміють далеко не всі. Тому не дивуйтесь, що щаслива кохана може не поспішати додому після роботи. Раптово кудись зриватися у справах. Та й узагалі займатися активностями, які не були притаманні їй ще вчора, до прикладу.

Нова спідня білизна. Жінка, котра протягом тривалого часу перебуває у стосунках, не схильна купувати спідню білизну, яка явно не розрахована на повсякденне носіння. Зауважили, що у неї з'явився комплект мереживної білизни, який вона не одягала для вас, – можете бути впевненими в тому, що ви – запасний аеродром.

Нова спідня білизна має вас настрожити - фото 334122

Ми, звичайно ж, не закликаємо панікувати та бити горщики відразу. Спробуйте поспілкуватися зі своєю коханою, аби зрозуміти, що ж впливає на різку зміну її поведінки, настрою та іміджу. Цілком імовірно, що вона просто захотіла щось змінити в своєму житті. Аби це не були ви!

Читайте також: Науковці розповіли, чому жінка не може досягти оргазму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 974
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 908
ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
  • 11 червня, 12:00
  • 698
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл