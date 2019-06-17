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Як насправді впливає батьківство на чоловіків

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Як чоловіки змінюються після народження дітей - фото 1
Як чоловіки змінюються після народження дітей

Ні для кого не таємниця, що материнство здатне змінювати жінок кардинально, однак чоловіки також не виключення. Батьківство теж вливає на представників сильної статі.

Анна Мачін з Оксфордського університету у своїй колонці розповіла про такий біологічний феномен, як батьківство. Річ у тому, що поява дітей приводить до значних змін на рівні гормонів та мозку у чоловіків.

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До того ж, чимало татусів відчувають брак впевненості та страх відсутності такого ж міцного зв'язку з дітьми. Така боязнь базується на думках про те, що чоловіки нібито не пройшли всі етапи змін під час вагітності дружини, самого народження дітей.

За словами Мачін, не варто забувати і про чоловічий гормон тестостерон, який має значний вплив на бажання віднайти свого партнера. Однак батьківство змушує зосередитись на інших цілях, як-от родина. Тому в організмі меншає тестостерону, але більшає дофаміну та окситоцину, які відповідають за відчуття задоволення та щастя. Відтак, у молодих татусів виникають особливі емоції під час зустрічі зі своїми дітками.

Як чоловіки змінюються після народження дітей - фото 334991
Як чоловіки змінюються після народження дітей

"І у матусь, і в татусів спостерігається активація мозкових зон, пов'язаних з емпатією і розумінням емоційного стану й поведінкових нахилів дитини. Але дослідження, проведене у 2012 році нейробіологами з Університету імені Бар-Ілана в Ізраїлі, свідчить, що ділянки мозку, які активуються найбільше, у кожного з батьків є різними", – додає фахівець.

Вона також відзначає, що у жінок ця частина відповідає за пошук загроз та турботу, а у чоловіків – за планування, цілі та відсутність проблем.

Як чоловіки змінюються після народження дітей - фото 334990
Як чоловіки змінюються після народження дітей

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Джерело: BBC
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