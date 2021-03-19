Які знаки Зодіаку на дух не переносять один одного

Всі ми знаємо, що знаки Зодіаку мають особливі думки один про одного. І варто цій битві думок початися, вже ніщо не здужає її зупинити.

Овни та Тільці. Овни належать до того типу людей, які "встають і йдуть", завжди підтримуючи своє життя цікавим і наповненим різними справами. Називайте це перевагою, але коли вони нічого не роблять, вони починають відчувати, ніби перетворюються на ледарів і нероб. Не те щоб вони відчували ненависть до ледачих, скоріше до нудних. На щастя, Тельці впевнені в собі, тому кілька думок і нападок на їх вибір зі сторони Овнів навряд чи здатні заподіяти їм багато шкоди. Про це пише thenetline.

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Козероги і Риби. Будучи прихильниками традицій, Козероги ставлять під сумнів все, що не відповідає логіці і здоровому глузду, коли вони зустрічають людей, чиї голови витають у хмарах, то відмовляються мати з ними справу. Вони вірять, що немає ніякого сенсу витрачати свій час на того, хто не сприймає навколишній світ, так само як це роблять вони. У них немає часу на Риб, тому що вони вважають їх пустушками.

Леви і Діви. Леви – королеви і королі драми, які б хотіли, щоб весь світ крутився навколо них одних замість всіх тих речей, яким більшість людей надає значення. Вони не тільки відвертають увагу від усього, що має загальне значення на свої проблеми, але і роблять це таким чином, який би поставив в незручне становище більшість людей. Діви терпіти не можуть цю постійну потребу бути в центрі уваги, тому активно намагаються триматися подалі від Левів.

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