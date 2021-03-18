Гороскоп на 19 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 19 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній гороскоп за своїм емоційним фоном обіцяє, м'яко кажучи, не надто сприятливий день. Апатія, дратівливість, уповільнена реакція: все це може не найкращим чином позначитися на діловій активності. Прийняття важливих рішень сьогодні протипоказано, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 19 березня 2021

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овен ризикує на власному досвіді відчути всі тяготи сибаритства і епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною стравою буде особливо важко. Тому якщо Овен налаштований на боротьбу з кілограмами, сьогодні йому краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне.

Сьогодні у Тельця день обіцяє пройти за відомим девізом: "Все або нічого". І невідомо, що з цього краще. Якщо Телець піддасться спокусі подовше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але вже якщо сьогодні він візьметься за справи, то пил при цьому може піднятися такий, що мало не буде!

Сьогодні день у Близнюків пройде під знаком пасивності і розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. У цей день зорі гороскопу навряд чи стануть вимагати від Близнюків підвищеної енергійності, та й самим їм проявляти активність теж не захочеться.

Сьогодні з самого ранку Раку може не давати спокою якась глобальна ідея. Рак буде обмірковувати її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, однак, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого путнього і не народиться. Зате вже якщо все-таки народиться, це буде дійсно щось з чимось!

Сьогодні Лева практично в усьому може супроводжувати відчуття невдоволення. Звичайні, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами і пробуксовуваннями, що оптимізмом наповнювати Лева явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування на тих, хто є поруч.

Сьогодні Діві захочеться будь-яким чином розбудити оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! По-перше, розгойдати когось в цей день буде дуже важко. По-друге ж, якщо це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як того хотілося б.

Сьогодні енергетичний потенціал Терезів буде не менше, ніж у динаміту! Питання тільки в тому, яке застосування цій енергії знайдуть самі Терези. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в яке-небудь корисне русло, ви за один тільки день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць.

Сьогодні Скорпіону випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикування! Події в цей день сміливо можна пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їх хід Скорпіон все одно ніяк не зможе. По-друге ж, будь-які спроби вплинути на ситуацію сьогодні не приведуть ні до чого, крім хаосу і метушні.

Сьогодні Стрілець може виявити в собі генеральські здатності! Бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому нерозторопність оточуючих і їх бажання ухилитися від своїх обов'язків будуть викликати подив і дратувати Стрільця. Сам же Стрілець (як заведено у генералів) спритністю сьогодні теж відрізнятися не буде.

Сьогодні в голові у Козерога міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище в суспільстві. Думка, звичайно, не нова, але оскільки питання свого соціального статусу буде хвилювати Козерога з подвоєною силою, весь день він може провести в роздумах про те, як розбагатіти.

Якщо вчора Водолій затіяв якесь велике діло по дому, то сьогодні за інерцією воно буде просуватися на подив легко, без сучка і задирки. А от все інше у Водолія буде падати з рук. Навіть найелементарніші справи по господарству сьогодні можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів.

Сьогодні Риби можуть відчувати небувалий підйом духу і ентузіазм: на жаль, він не завжди доречний. Зорі гороскопу схиляють до того, що Риби раз у раз будуть надихатися на різноманітні подвиги, от тільки здійснення цих подвигів буде залишати бажати кращого.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку