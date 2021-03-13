На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
- 182
Об'єкт вашого бажання – ідеальний партнер для пристрасних ночей? Дізнайтеся, що ж щодо цього думають астрологи. До вашої уваги гороскоп сексуальної сумісності. Саме у цих пар, на думку експертів, буде найкращий секс!
Ми розповімо вам про 6 пар знаків Зодіаку, які просто створені один для одного. Принаймні коли мовиться про заняття сексом.
Це цікаво: Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
Рак і Скорпіон
Скорпіон вкладає пристрасть у все, що він робить. Так само як Рак! Ці знаки прекрасно доповнюють один одного. Від Скорпіона Рак отримує всю необхідну йому увагу в ліжку. У всьому, що стосується сексу, у цих двох знаків не буває нудьги, вони відкрито говорять про свої бажання, люблять різноманітність та завжди готові експериментувати.
Телець і Стрілець
Телець – дуже чуттєвий знак Зодіаку, Стрілець авантюрний і може бути надзвичайно привабливим. Коли ці два знаки Зодіаку зустрічаються в ліжку, секс стає дуже чуттєвим і одночасно захоплюючим. Телець і Стрілець можуть повністю зануритися в процес, стогнати разом, а також сміятися. Вони не знають табу, тому що просто сліпо довіряють один одному.
Близнюки і Козеріг
Близнюки з Козерогом випробують найяскравіший секс у своєму житті. Глибокі погляди та пристрасні ласки роблять заняття коханням унікальним. Близнюки дуже цікаві, і завдяки своїй відкритості їм вдається виманити сором'язливого Козерога з його "фортеці" та випробувати оргазми один за іншим.
Риби і Терези
У цій комбінації знаків Зодіаку чиста чуттєвість поєднується з покорою. Люди, народжені під знаком Риби, можуть бути дуже егоїстичними в ліжку, але Терези дуже слухняні й у пристрасній любовній грі показують себе покірними партнерами. Це дуже заводить Риб, і Терези можуть повністю та впевнено реалізувати свою покірну сторону з цим знаком Зодіаку.
Лев і Овен
Лев розділяє своє сильне бажання сексу з Овном. Коли два вогняні знаки опиняються разом у ліжку, починається пристрасна боротьба. Овен хоче вести, але Лев теж хоче правити, і тому вони переживають унікальну, чуттєву сексуальну пригоду в спальні. Або інших цікавих місцях.
Діва і Водолій
Діва більш приземлена, а Водолій по своїй природі спонтанний. Поєднання цих якостей допомагає Водолію та Діві подолати свої комплекси та відкритися. Оскільки у Діви все завжди повинно бути під контролем, для неї особливо важливо сексуально задовольнити свого партнера. Тож акт любові може зайняти багато годин, поки обидва не отримають абсолютну насолоду.
Читайте також: Чому учені рекомендують займатися сексом хоча б 3 рази на тиждень
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
21:18З'явилося розширення для Chrome, яке сподобається усім любителям чипсів
-
20:4714 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21630-сильному Maserati MC20 влаштували випробування дрифтом на снігу: відео
-
20:05Ліпсінк Батл 2 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:46Користувач мережі зробив неймовірне фото Сонця за допомогою телескопа
-
19:16Три поради, які допоможуть їсти значно менше солодкого
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
17:45Гороскоп на 14 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:17Учені розповіли, що допомагає їсти менше фастфуду
-
16:44У це неможливо повірити: Дженніфер Лопес й Алекс Родрігес розійшлися
-
16:16Скорпіон і Саб-Зіро: дивіться новий трейлер фільму Mortal Kombat
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:46Актриса роздяглася на кінопремії, протестуючи проти коронавірусних обмежень: фотофакт
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
14:44Справжнє божевілля: блогер надрукував на 3D-принтері робочий турбодвигун (відео)
-
14:18Фотограф показав найказковіше місце на Землі
-
13:41Скільки уболівальників Реала виступили за повернення Роналду до клубу
-
13:14Фотографиня Соня Плакидюк знялася для Playboy: фото 18+
-
12:45Чому кава – не найкращий спосіб почати день
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
11:43Ці знаки Зодіаку – найбільш турботливі та люблячі
-
11:16Каньє Вест розірвав усі зв'язки з Кім Кардашян
- 13 березня
-
21:49У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність
-
18:16Експерти назвали автовиробників з найкращими дилерами: перше місце за німцями
-
15:15Країни з найдешевшим і найдорожчим стаціонарним інтернетом
-
12:15Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії
-
09:46Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 березня
-
08:48Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
- 12 березня
-
21:49Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
-
18:17Три продукти, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете наростити м'язову масу
-
15:19Ці дорогі побутові речі насправді економлять ваш бюджет
-
11:40Міжнародний день сну: підбірка українських колискових пісень для дітей
-
11:1550 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 березня
-
07:14Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю
- 11 березня
-
21:1912 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:55Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)
-
16:15У який час не можна пити каву: лікар здивував TikTok простим поясненням
-
13:50Простий психологічний тест у картинці: виберіть вікно
-
10:52Україна за 30 секунд: неймовірне відео, яке варто побачити кожному
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 березня
-
07:22Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин
- 10 березня
-
20:20Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)
-
16:30Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій
-
13:50alyona alyona – Світ потребує краси: новий кліп про жіноче тіло
-
11:50Go_A – ШУМ: як змінився кліп і текст пісні для Євробачення 2021
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 березня