У яких пар знаків Зодіаку буде найкращий секс: інтимна сумісність

Об'єкт вашого бажання – ідеальний партнер для пристрасних ночей? Дізнайтеся, що ж щодо цього думають астрологи. До вашої уваги гороскоп сексуальної сумісності. Саме у цих пар, на думку експертів, буде найкращий секс!

Ми розповімо вам про 6 пар знаків Зодіаку, які просто створені один для одного. Принаймні коли мовиться про заняття сексом.

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Рак і Скорпіон

Скорпіон вкладає пристрасть у все, що він робить. Так само як Рак! Ці знаки прекрасно доповнюють один одного. Від Скорпіона Рак отримує всю необхідну йому увагу в ліжку. У всьому, що стосується сексу, у цих двох знаків не буває нудьги, вони відкрито говорять про свої бажання, люблять різноманітність та завжди готові експериментувати.

Телець і Стрілець

Телець – дуже чуттєвий знак Зодіаку, Стрілець авантюрний і може бути надзвичайно привабливим. Коли ці два знаки Зодіаку зустрічаються в ліжку, секс стає дуже чуттєвим і одночасно захоплюючим. Телець і Стрілець можуть повністю зануритися в процес, стогнати разом, а також сміятися. Вони не знають табу, тому що просто сліпо довіряють один одному.

Близнюки і Козеріг

Близнюки з Козерогом випробують найяскравіший секс у своєму житті. Глибокі погляди та пристрасні ласки роблять заняття коханням унікальним. Близнюки дуже цікаві, і завдяки своїй відкритості їм вдається виманити сором'язливого Козерога з його "фортеці" та випробувати оргазми один за іншим.

Риби і Терези

У цій комбінації знаків Зодіаку чиста чуттєвість поєднується з покорою. Люди, народжені під знаком Риби, можуть бути дуже егоїстичними в ліжку, але Терези дуже слухняні й у пристрасній любовній грі показують себе покірними партнерами. Це дуже заводить Риб, і Терези можуть повністю та впевнено реалізувати свою покірну сторону з цим знаком Зодіаку.

Лев і Овен

Лев розділяє своє сильне бажання сексу з Овном. Коли два вогняні знаки опиняються разом у ліжку, починається пристрасна боротьба. Овен хоче вести, але Лев теж хоче правити, і тому вони переживають унікальну, чуттєву сексуальну пригоду в спальні. Або інших цікавих місцях.

Діва і Водолій

Діва більш приземлена, а Водолій по своїй природі спонтанний. Поєднання цих якостей допомагає Водолію та Діві подолати свої комплекси та відкритися. Оскільки у Діви все завжди повинно бути під контролем, для неї особливо важливо сексуально задовольнити свого партнера. Тож акт любові може зайняти багато годин, поки обидва не отримають абсолютну насолоду.

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