Як редагування фото в соцмережах впливає на здоров'я

Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

Науковці виявили, що між публікаціями у соцмережах і харчовими звичками є прямий зв'язок. І йдеться не про фото їжі.

Американські учені з Університету Флориди дійшли до висновку, що люди, які публікують в мережі відредаговані кадри, мають значні вищі ризики розладу харчової поведінки.

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Йдеться саме про редагування фото для того, аби покращити свій зовнішній вигляд, а не просто використання фільтрів для пейзажів чи їжі. Тобто, надмірна любов фотошопити власне тіло у реальному житті позначається на фігурі та вазі.

Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

Це підтвердило і дослідження за участю студентів коледжу. З'ясувалось, що будь-яке розміщення світлин у соціальних мережах призводило до посилення тривожності, викликало бажання скоротити прийом їжі та зменшити кількість фізичних навантажень.

"Оскільки все більше людей реєструються у соцмережах, щоб спілкуватись з друзями, важливо, щоб всі бачили реальність. Різниці за лайками і коментарями між відредагованими і справжніми знімками ми не побачили. Однак це дозволяє зменшити негативний вплив на психіку", – додала співатор дослідження доктор Памела К. Кілл.

Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

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