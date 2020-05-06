Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Як редагування фото в соцмережах впливає на здоров'я

  • 29
Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу - фото 1
Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

Науковці виявили, що між публікаціями у соцмережах і харчовими звичками є прямий зв'язок. І йдеться не про фото їжі.

Американські учені з Університету Флориди дійшли до висновку, що люди, які публікують в мережі відредаговані кадри, мають значні вищі ризики розладу харчової поведінки.

І ще: Чіпізація населення в Україні: спростовуємо новий вірусний фейк

Йдеться саме про редагування фото для того, аби покращити свій зовнішній вигляд, а не просто використання фільтрів для пейзажів чи їжі. Тобто, надмірна любов фотошопити власне тіло у реальному житті позначається на фігурі та вазі.

Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу - фото 402321
Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

Це підтвердило і дослідження за участю студентів коледжу. З'ясувалось, що будь-яке розміщення світлин у соціальних мережах призводило до посилення тривожності, викликало бажання скоротити прийом їжі та зменшити кількість фізичних навантажень.

"Оскільки все більше людей реєструються у соцмережах, щоб спілкуватись з друзями, важливо, щоб всі бачили реальність. Різниці за лайками і коментарями між відредагованими і справжніми знімками ми не побачили. Однак це дозволяє зменшити негативний вплив на психіку", – додала співатор дослідження доктор Памела К. Кілл.

Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу - фото 402322
Як публікація фото в соцмережах впливає на вагу

Читайте також: Instagram обмежив показ публікацій з популярним хештегом

Джерело: medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2327
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 366
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41492
Загрузка...
Новини