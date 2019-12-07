Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам

Британський візажист Стеф Йорт на своїй сторінці у Фейсбук провів опитування серед чоловіків: які жіночі губи вам не подобаються найбільше?

Великі пухкі губи

Як виявилося, попри поширений стереотип, чоловіки вважають за краще, щоб у дівчини був акуратний невеликий рот. Розмір губ не надто впливає на образ в цілому. Вони мають гармоніювати, а не виділятися на обличчі. Краще маленькі симетричні, аніж великі непропорційні. До такої думки прийшли більшість чоловіків. Близько 80% учасників обрали звичайні невеликі губи, 17% сподобалися великі і пухкі і 3% люблять тонкі жіночі губи.

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Червона помада як крик про допомогу

Яскрава червона помада перестала бути об'єктом сексуальності, зараз вона швидше сприймається як крик про допомогу від дівчат, які хочуть щоб їх помітили, яким не вистачає чоловічої уваги і відносин. Саме до такої думки схиляється більше половини чоловіків, які бачать на жінках яскраво червону помаду.

Матова помада не приваблює

Ще один улюблений жіночий тренд, який виявився не до смаку чоловікам. "Бежево-коричневі відтінки або лілові матові виглядають на губах не краще, ніж у мерця. Вибачте, здригаюся кожен раз, як уявляю свою дружину з такими губами", – Стів Доусон.

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