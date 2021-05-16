Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 17 – 23 травня 2021 року!

Новий тиждень травня принесе більшості знакам Зодіаку позитивні зміни у житті, але декому доведеться для цього розпрощатись з усім, що заважає рухатись вперед, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 17 – 23 травня

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Овнів у новому тижні очікує чимало приємних несподіванок, а також натхнення звертати гори. Тому важливо спробувати розпланувати свій час, щоб встигнути і займатись роботою, і хобі, і просто робити перерви для відпочинку.

Тельцям травень продовжує приносити позитив, свіжі враження та просто бажання не сидіти на місці. Тому не шукайте пояснень, чому щось не варто робити. Ви можете значно більше, тож саме час показати це не лише іншим, а й собі. Ловіть удачу за хвіст!

Близнюкам вже так хочеться літа, що вони готові якомога швидше розпрощатись з травнем. Але не варто недооцінювати цей місяць, адже він дозволить вам вийти на зовсім новий рівень. Це може стосуватись не лише романтичних пригод, а й роботи.

Ракам астрологи радять цього тижня звернути увагу на речі, які їм дуже хочеться зробити, але список "але" надто довгий. Не шукайте ідеальний час для втілення своїх бажань та мрій. Присвячуйте більше часу собі, а вже тоді іншим.

У Левів новий тиждень травня буде дуже насиченим, але вони вже звикли до шаленого ритму. Єдине, що буде зовсім не зайвим, так це влаштовувати перерви. Пауза на ароматну каву без зайвих гаджетів чи просто на обід з дорогими людьми. Навіть такі дрібниці можуть зарядити настроєм.

Діви не хочуть бачити повноцінну картину подій, але зараз їм доведеться подивитись на ситуацію навколо. Варто розуміти, що далеко не все можна контролювати. Тому значно легше розбиратись з проблемами, які вам під силу, не втрачаючи сили та запал. Кінець тижня буде сонячним та приємним.

Терезам травень принесе ще більше натхнення, тому не використовувати його - йди на злочин. Тож підіймайтесь з комфортних диванів та плануйте свій час так, щоб не виникало бажання закритись від світу. Урізноманітнюйте життя.

Скорпіонам не потрібно доводити, що вони природжені лідери, але новий тиждень може надихнути ще більше працювати над собою. Тому не бійтесь вивчати щось нове, просити пораду та просто йдіть до мети. Зона комфорту заважає наближатись до мрій.

Стрільці своєю харизмою будуть звалювати всіх наповал, тож тиждень буде дуже вдалим для покращення стосунків. Але не варто перегинати, адже надмірність ніколи не допомагає. У робочих питаннях же варто дослухатись і до оточення, а не лише до внутрішнього голосу.

Козероги вміють так розплановувати свій день, що інколи важко повірити у те, що вони досі стоять на ногах. Тому цього тижня внесіть у свій планер ще й відпочинок. Без нього вам навряд вдасться витримувати шалений темп, який розпочнеться вже влітку.

Водоліям не зайвим буде поринути у світ нових вражень, але без шкоди для стосунків. Тому залиште дрібні драми для дешевих романів і зверніть увагу на мандри, оновлення домівки та просто приємні вечори в колі друзів. Такі речі дозволять покращити продуктивність.

Рибам астрологи радять поступово покидати свою бульбашку та повертатись у реальний світ. Він не завжди приємний, але зараз ви втрачаєте чимало крутих можливостей та моментів, ховаючись від усього та всіх. Час вчитись відкриватись та відкривати.

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