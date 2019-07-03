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Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото
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Чи уявляли ви коли-небудь ідеальне авто саме для жінок? А от компанія Dodge ще у 1950-х випустила рожеву машину, яка мала б стати дівочою мрією, але щось пішло не так. Це варто побачити!
Все м'яке та округле зі зручними рожевими сидіннями, є чимало аксесуарів, які, очевидно, повинні бути рожевими - звучить наче дитяча мрія дівчат, але насправді це реальний автомобіль Dodge.
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У 1955 році компанія Dodge презентувала машину La Femme, розроблену чоловіками для жінок. Творці намагались продумати кожну маленьку деталь, додавши до транспорту аксесуари, серед яких рожеві парасоля, сумочка та тримач для помади.
Однак помпезний маркетинг не надто вразив жінок, тому сумні маленькі машини залишились у виставкових залах, збираючи не кілометри, а пил. Відомо, що за кілька років, навіть після оновлення у 1956, продалось лише 1500 одиниць.
Можна вважати, що цей маленький експеримент змусив маркетологів переосмислити гендерно орієнтовані стратегії та нарешті припинити покладатись на стереотипи, коли йдеться про значні покупки, як машина.
Всі фото: messynessychic.com
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