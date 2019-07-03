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Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото

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Жіночий Dodge La Femme - фото 1
Жіночий Dodge La Femme / messynessychic.com

Чи уявляли ви коли-небудь ідеальне авто саме для жінок? А от компанія Dodge ще у 1950-х випустила рожеву машину, яка мала б стати дівочою мрією, але щось пішло не так. Це варто побачити!

Все м'яке та округле зі зручними рожевими сидіннями, є чимало аксесуарів, які, очевидно, повинні бути рожевими - звучить наче дитяча мрія дівчат, але насправді це реальний автомобіль Dodge.

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У 1955 році компанія Dodge презентувала машину La Femme, розроблену чоловіками для жінок. Творці намагались продумати кожну маленьку деталь, додавши до транспорту аксесуари, серед яких рожеві парасоля, сумочка та тримач для помади.

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337967

Однак помпезний маркетинг не надто вразив жінок, тому сумні маленькі машини залишились у виставкових залах, збираючи не кілометри, а пил. Відомо, що за кілька років, навіть після оновлення у 1956, продалось лише 1500 одиниць.

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337966

Можна вважати, що цей маленький експеримент змусив маркетологів переосмислити гендерно орієнтовані стратегії та нарешті припинити покладатись на стереотипи, коли йдеться про значні покупки, як машина.

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337964

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337965

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337969

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337968

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337970

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337971

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337972

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337973

Яки виглядає рожевий Dodge, який створили спеціально для жінок: фото - фото 337974

Всі фото: messynessychic.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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