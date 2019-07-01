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У Києві запустили лімузин, який плаває по річці

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Лімузин, який плаває по Дніпру - фото 1
Лімузин, який плаває по Дніпру / Facebook

У столиці помітили незвичайний плавзасіб, який курсує по Дніпру – білий лімузин з пасажирами на борту. На сьогодні він не має аналогів у світі.

Лімузин є приватним і, як виявилося, поїздка на ньому є недешевим задоволенням.

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У Києві запустили лімузин, який плаває по річці - фото 337457

"Такий лімузин поки єдиний в світі. Він плаває по Дніпру кілька днів. На борт беремо не більш 6-8 осіб, пробували прокатати 12, але це небезпечно. Година катання Дніпром коштує 2 тисячі 600 гривень", – зазначив власник плавзасобу Олександр Душко.

Він також зазначив, що зараз проект функціонує в тестовому режимі, однак лімузин викликав справжній ажіотаж. Але після отримання патенту планується, що на воду будуть випущені ще кілька лімузинів.

У Києві запустили лімузин, який плаває по річці - фото 337454

У Києві запустили лімузин, який плаває по річці - фото 337455

У Києві запустили лімузин, який плаває по річці - фото 337456

У Києві запустили лімузин, який плаває по річці - фото 337458

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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