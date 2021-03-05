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Кухарка з Італії розповіла, як приготувати ідеальні макарони
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Італійська кухарка, авторка книг з кулінарії і телеведуча Сільвія Коллока поділилася секретом приготування ідеальних макаронів. Фахівець назвала помилки, які найчастіше допускають при готуванні цієї страви.
Перш за все, Сільвія Коллока закликала не ламати спагетті перед тим, як помістити їх в каструлю. Вона пояснила, що довгі макарони легше намотуються на вилку, і з них не капає соус.
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У цього правила є лише один виняток: ламати макарони можна, якщо їх додають в суп. У всіх інших випадках, якщо спагетті не поміщаються в каструлю, краще просто взяти більший посуд.
Жінка не рекомендувала додавати оливкову олію в воду при варінні, як роблять деякі люди, щоб макарони не злипалися. "Якщо ви все ж так зробите, олія просто спливе, а потім, коли ви зіллєте воду, плівка, яка утворилася від олії, буде заважати соусу просочити макарони", – пояснила Колокка.
Вона порадила посолити воду і кілька разів під час варіння помішати спагетті, щоб вони не злиплися. Щоб приготувати пружні макарони "аль денте", кухар закликала варити їх на великому вогні, щоб вода в каструлі постійно кипіла.
Ніколи не готуйте спагетті на повільному вогні, якщо не хочете, щоб вони перетворилися в клейку масу, – підкреслила італійка.
Вона додала, що макарони варто витягнути на хвилину-дві раніше, ніж вони здадуться готовими, оскільки залишкове тепло продовжить процес приготування.
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