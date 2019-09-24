Які товари та в яких країнах вигідно купувати в зоні Duty Free: корисне дослідження

Експерти порталу для мандрівників The Points Guy порівняли ціни на 13 видів товарів у 50 аеропортах світу на шести континентах. При цьому до уваги не бралися розпродажі і акції. Всі товари були розділені на загальні категорії: парфумерія, косметика, алкоголь і тютюн.

Духи

Вигідно купувати духи в столиці Іспанії – Мадриді. Також на цей товар варто звернути увагу в Лондоні і в аеропорту міста Порту в Португалії. Найдорожча парфумерія в Duty Free Бангкока, Відня і Аккри.

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Найдешевші товари в зоні Duty Free є в аеропортах Куала-Лумпур (Малайзія), а найдорожчі – у грецькому аеропорту Санторіні.

Косметика

Косметику дослідники радять купувати в Лондоні, Дубаї та Відні. Найдорожче вона обійдеться в Бангкоку, Цюриху та Мадриді.

Алкоголь

В аеропортах Києва ця категорія товарів виявилася дешевшою, ніж в інших країнах. Також недорого можна придбати міцні напої в Мадриді і в аеропорту острова Великий Кайман. Найдорожчий алкоголь в грецькому Санторіні, в аеропорту Аккри в Гані і в Афінах.

Сигарети

Ціни на тютюнові вироби, згідно з дослідженням, виявилися найбільш привабливими в Сінгапурі, Гонконзі та Таїланді. Найдорожчі – в Лондоні, Парижі та Сіднеї.

Перед тим, як купувати щось в аеропорту, представники Points Guy радять туристам дізнатися звичайну ціну на бажаний товар. Це зробити не складно, з огляду на те, що в аеропортах практично завжди є безкоштовний Wi-Fi.

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