Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки

Знімок, на якому зображені ноги на тлі басейну, моря або пляжу став лідером серед можливих варіантів фотографій з відпустки, які найбільше дратують усіх.

Експерти опитали 2,7 тисячі людей, щоб дізнатися, на які кадри з подорожей їм найменше подобається дивитися. 19 відсотків респондентів вибрали фото з ногами, в той час як 16 відсотків проголосували проти знімків з їжею.

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Сім відсотків учасників опитування дратуються при вигляді кадрів з номера, ванної кімнати або ліфта, а три відсотки не схвалюють фотографії, на яких жінки позують в купальниках. Стільки ж туристів не є фанатами пейзажів, на яких немає людей.

Десять відсотків заявили, що їм огидні взагалі всі фотографії з чужої відпустки. Навпаки, із задоволенням розглядають будь-які знімки з подорожей 42 відсотки опитаних. Тим часом правоохоронні органи попередили туристів про небезпеку публікації фотографій в соціальних мережах під час відпустки. Мандрівникам порадили не викладати знімки з відпочинку у зв'язку з тим, що грабіжники можуть обікрасти ваші порожні будинки.

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