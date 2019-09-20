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Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки

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Селфі в готелі - фото 1
Селфі в готелі / pinterest

Знімок, на якому зображені ноги на тлі басейну, моря або пляжу став лідером серед можливих варіантів фотографій з відпустки, які найбільше дратують усіх.

Експерти опитали 2,7 тисячі людей, щоб дізнатися, на які кадри з подорожей їм найменше подобається дивитися. 19 відсотків респондентів вибрали фото з ногами, в той час як 16 відсотків проголосували проти знімків з їжею.

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Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки - фото 356367

Сім відсотків учасників опитування дратуються при вигляді кадрів з номера, ванної кімнати або ліфта, а три відсотки не схвалюють фотографії, на яких жінки позують в купальниках. Стільки ж туристів не є фанатами пейзажів, на яких немає людей.

Названі найненависніші фотографії туристів з відпустки - фото 356368

Десять відсотків заявили, що їм огидні взагалі всі фотографії з чужої відпустки. Навпаки, із задоволенням розглядають будь-які знімки з подорожей 42 відсотки опитаних. Тим часом правоохоронні органи попередили туристів про небезпеку публікації фотографій в соціальних мережах під час відпустки. Мандрівникам порадили не викладати знімки з відпочинку у зв'язку з тим, що грабіжники можуть обікрасти ваші порожні будинки.

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Джерело: elderofziyon
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