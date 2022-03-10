Які світові компанії досі працюють в Росії: перелік від МЗС

Поки знамениті бренди покидають країну-агресора, залишаючи за собою пусті магазини та шок у росіян, то деякі компанії досі продовжують співпрацю з Росією. Хто опинився у цьому переліку – читайте далі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали компанії, які досі працюють у Росії, а також закликали їх повністю припинити свою діяльність в країні-агресорі, чиї війська вдерлися на територію України.

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"Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян. Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що одним-єдиним винятком можуть бути тільки ті компанії, чиї постачання базуються на критичних гуманітарних потребах.

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