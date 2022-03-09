Тютюнові гіганти зупиняють інвестиції в Росію

Глобальні тютюнові гіганти Philip Morris та British American Tobacco зупиняють заплановані інвестиції у Росії.

Тютюновий гігант Philip Morris International зупиняє заплановані інвестиції в Росію, включаючи запуск усіх нових продуктів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Це важливо: Вишневий МакПиріг за 40 доларів: у Росії перепродають залишки їжі з McDonald’s

Philip Morris також активізував плани зі скорочення своїх виробничих операцій в Росії "в умовах збоїв, що продовжуються, в ланцюжку постачання і змінної нормативно-правової бази".

У 2021 році на Росію припадало майже 10% від загального об'єму відвантажень сигарет і тютюну Philip Morris, що нагрівається, і близько 6% від загального чистого виторгу компанії. Штат компанії у РФ – понад 3200 співробітників. Серед брендів компанії – Parliament, Marlboro, L&M.

У British American Tobacco також заявили, що зупинять усі заплановані капітальні інвестиції.

Тютюнові гіганти зупиняють інвестиції в Росію

І ще: Посол України в ООН відправив російських дипломатів до психіатрів – відео