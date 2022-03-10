Нові обмеження: YouTube залишив російських блогерів без прибутку

Платформа YouTube теж не залишилась осторонь російського вторгнення в Україну, тож вирішила ввести ряд серйозних обмежень для мешканців РФ. Поки невідомо, чи сервіс прийняв довгострокове рішення щодо нових правил чи незабаром залишить країну зовсім.

YouTube попрощався з російськими блогерами, відключивши на їхніх каналах монетизацію. Але не лише творці контенту не зможуть більше отримувати прибуток, звичайні глядачі з РФ теж відчують деякі труднощі. Про порцію нових обмежень для росіян розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, який щодня звертається до неймовірної кількості світових компаній з проханням підтримати Україну.

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YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії. Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів та суперчата, – зазначив глава Мінцифри.

Нагадаємо, що за останні дні для росіян стали недоступними Apple Pay та Google Play (завантажити можна лише безплатні застосунки), Sony заморозила PlayStation Store в Росії та відмовилась постачати нові консолі.

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