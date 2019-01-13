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Лікарі назвали найшкідливіші види алкогольних напоїв

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Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку - фото 1
Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку / Drinkaware

Від цих алкогольних напоїв краще відмовитися.

Алкоголь є дуже небезпечним – крім того, що призводить до звикання, він завдає непоправної шкоди всьому організму.

І ще: Як місяць відмови від алкоголю вплине на ваше здоров'я

Вчені проаналізували найбільш вживані види алкоголю і з'ясували, які з них завдають найбільшої шкоди для організму.

Пиво. Вкрай небезпечно пити пиво постійно, особливо в спеку. Тому що, в літні дні найбільше хочеться чимось охолодитися, а печінка при цьому роздувається і працює в ослабленому режимі, що загрожує різними захворюваннями.

Лікер. Цей тип напою через приємний солодкуватий смаку можна легко пити у великих кількостях. Результатом цього є сп'яніння і головний біль. На додаток лікер завдає шкоди підшлунковій і сприяє збільшенню ваги.

Шампанське. Пінний напій небезпечний для печінки. Крім того, часте його вживання може викликати болі в шлунку, і навіть отруєння.

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Джерело: timeslive
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