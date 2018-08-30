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Які смартфони українці шукають на OLX: названо ТОП-10 брендів

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Найпопулярніші смартфони в Україні за 2018 - фото 1
Найпопулярніші смартфони в Україні за 2018 / pixabay

Компанія OLX підвела підсумки перших шести місяців 2018 року і визначила, смартфони яких брендів є найпопулярнішими на майданчику.

Так, у першому півріччі 2018-го на OLX найчастіше шукали смартфони Apple. При цьому виробник iPhone випереджає конкурентів з великим відривом: 68% запитів припадає на "яблучну" компанію.

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На другому місці очікувано опинився Samsung – 15% охочих придбати смартфон шукають моделі саме цієї фірми. За рік лінійка мобільних продуктів електронного гіганта помітно розширилася, а от попит на неї так і не збільшився.

Замикає трійку лідерів китайський бренд Meizu, який порівняно недавно з'явився в Україні. Його частка склала 3,5% від загальної кількості запитів, що майже на 3% менше порівняно з початком 2018 року. Замикають п'ятірку смартфони Nokia і LG.

Найпопулярніші бренди смартфонів на ОLХ - фото 273020
Найпопулярніші бренди смартфонів на ОLХ

Якщо говорити про конкретні моделі телефонів – то в ТОП-10 за кількістю запитів дев'ять місць припадає на смартфони від Apple. Найпопулярніша модель на платформі – iPhone 7. Цікаво, що за трендовий iPhone Х на OLX в середньому пропонують 18 000 грн за б/у варіант.

Єдиним смартфоном в рейтингу не від Apple став Samsung Galaxy s8. Цей флагман на OLX коштує трохи більше ніж 19 000 грн.

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