Названо несподівану причину швидкої розрядки смартфонів

Ця ​​гра – лише крапля в морі серед мільйонів додатків в Google Play / micetimes

Фахівці розповіли про ще одну несподівану причину швидкого розряду смартфонів.

Один з додатків Google Play для смартфонів викликав пильну увагу співробітників кібербезпеки. Йдеться про просту гру Bug Smasher.

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Експерти з комп'ютерної безпеки звернули увагу на дивну особливість гри. Останнім часом майнінг став справжнім трендом в усьому світі. Курс біткойнов виріс до астрономічних висот, а кількість доступних криптовалют, творці яких намагаються повторити чужий успіх, рік тому перейшла за 1000.

Експерти з комп'ютерної безпеки звернули увагу на дивну особливість гри

Смартфон – відносно слабкий пристрій для майнінгу. Однак під час об'єднання безлічі смартфонів, можна домогтися бажаного результату. Розробники Bug Smasher використовують смартфони для майнінгу. Однією з ознак "захоплення" телефону є швидкий розряд і нагрів пристрою.

На думку експертів, ця ​​гра – лише крапля в морі серед мільйонів додатків в Google Play, і відстежити їх всі неможливо. Тому вони рекомендують звернути увагу на розряд батареї, і якщо гаджет почав сильно грітися, а акумулятор швидко танути – це перша ознака того, що вам гаджет використовують у спекулятивних цілях.

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