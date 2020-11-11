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Які смартфони та планшети Samsung оновлять до Android 11: список моделей

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Список гаджетів Samsung, які отримають Android 11 - фото 1
Список гаджетів Samsung, які отримають Android 11

Незабаром після початку відкритого бета-тесту програмної оболонки Samsung One UI 3.0 у мережі з'явилася неофіційна інформація про плани компанії з оновлення фірмових пристроїв до Android 11. За даними інсайдерів, масштабний апдейт незабаром торкнеться майже сотні смартфонів і планшетів.

Попередній список кандидатів на оновлення опублікував у своєму Twitter-блозі інформатор під ніком TheGalox.

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Відповідно до джерела, Samsung планує випустити прошивку OneUI 3.0 на базі операційної системи Android 11 відразу для 90 своїх пристроїв. Більша частина моделей у представленому переліку випущена у 2020 році.

Крім флагманських Galaxy S20, Note20, Galaxy Z Flip і Galaxy Fold, новітню версію ОС, як запевняють інформатори, отримають і моделі початкового рівня на зразок Galaxy A01 і Galaxy A01 Core. Серед смартфонів середньої цінової категорії у списку відзначені Galaxy A40, Galaxy A30, Galaxy A80, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A90 5G і кілька представників серії Galaxy M.

Весь перелік гаджетів Samsung, які отримають оновлення до Android 11:

Які смартфони та планшети Samsung оновлять до Android 11: список моделей - фото 434461

Очікується, що повний цикл оновлення фірмових гаджетів до Android 11 компанія завершить не раніше третього кварталу 2021 року. Представники Samsung публікацію інсайдера поки не прокоментували.

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Джерело: Gizmochina
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