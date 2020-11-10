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Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші

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Представлено нові MacBook Air та Pro на чипі M1 - фото 1
Представлено нові MacBook Air та Pro на чипі M1

10 листопада у рамках чергової осінньої презентації Apple представила перші ноутбуки MacBook Air та Pro на платформі Silicon. Новий чип отримав назву M1. Він виготовляється за 5-нм техпроцесом і містить 8 ядер, чотири з яких – найпродуктивніші у світі.

Розповідаємо про технічні характеристики й особливості новеньких Apple MacBook Air та Pro, які працюють на базі потужного й енергоефективного процесора M1.

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MacBook Air

Ноутбук отримав тонкий металевий корпус і 13,3-дюймовий Retina-екран з вузькими рамками. Всередині – до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 2 ТБ вбудованого накопичувача (SSD). Клавіатура – нова Magic Keyboard зі сканером відбитків пальців.

Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші - фото 434456

Інтегрована графіка восьмиядерна. Також передбачено 16-ядерний нейронний двигунець, здатний виконувати 11 трильйонів операцій на секунду. Весь чип M1 розроблений таким чином, щоб досягти успіху в машинному навчанні, відзначили в Apple. При цьому процесор максимально економічний у плані енергоспоживання.

Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші - фото 434455

Стосовно автономності, то виробник заявляє до 18 годин роботи без додаткової зарядки. Це найкращий показник серед ноутбуків Apple.

Ціни MacBook Air з процесором M1 стартують з 999 доларів.

MacBook Pro

Крім нової моделі Air, компанія Apple показала новий 13-дюймовий MacBook Pro, який теж побудований на базі фірмового процесора M1. Новий чип дозволив працювати до 20 годин на одному заряді у режимі перегляду відео і до 17 годин при перегляді веб-сторінок.

За заявами виробника, новий MacBook Pro у три рази швидший за ноутбуки на Windows, які коштують стільки ж. Новий 8-ядерний процесор у поєднанні з активною системою охолодження дозволяє пристрою працювати до 2,8 раза швидше моделей попереднього покоління. 8-ядерний графічний чип працює до 5 разів швидше, що дозволяє насолоджуватися надзвичайно плавною картинкою незалежно від виконуваних завдань.

Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші - фото 434457

Стосовно пам'яті – до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 2 ТБ вбудованої. Також модель оснащена новою клавіатурою Magic Keyboard і Touch Bar. Є і сканер відбитків пальців.

Коштує новий MacBook Pro від 1299 доларів. Попередні замовлення у США стартують вже сьогодні, а продаж – на наступному тижні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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