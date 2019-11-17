Які смартфони Sony Xperia оновляться до Android 10

Компанія Sony оголосила свої плани по випуск оновлень до свіжої операційної системи Android 10 для своїх смартфонів Xperia. Дізнайтесь, чи є серед них ваш гаджет.

Наразі мова йде про вісім моделей, для яких заплановано випуск відповідного апдейту.

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У першу чергу оновляться флагманський смартфон Xperia 1 і Xperia 5, який вийшов недавно. Для них оновлення прошивки з Android 10 стане доступним вже у грудні.

Крім того, оновити смартфони зможуть власники Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium і XZ3. Але для них оновлення почнуть виходити тільки на початку 2020 року і пізніше.

Також виробник відзначив, що програмне забезпечення поширюватиметься поетапно. Точні терміни доступності можуть відрізнятися у залежності від регіону і / або оператора.

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