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Які смартфони Sony Xperia оновляться до Android 10
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Компанія Sony оголосила свої плани по випуск оновлень до свіжої операційної системи Android 10 для своїх смартфонів Xperia. Дізнайтесь, чи є серед них ваш гаджет.
Наразі мова йде про вісім моделей, для яких заплановано випуск відповідного апдейту.
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У першу чергу оновляться флагманський смартфон Xperia 1 і Xperia 5, який вийшов недавно. Для них оновлення прошивки з Android 10 стане доступним вже у грудні.
Крім того, оновити смартфони зможуть власники Xperia 10, 10 Plus, XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium і XZ3. Але для них оновлення почнуть виходити тільки на початку 2020 року і пізніше.
Також виробник відзначив, що програмне забезпечення поширюватиметься поетапно. Точні терміни доступності можуть відрізнятися у залежності від регіону і / або оператора.
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