Цей додаток надзвичайно розряджає Android-смартфони

Десятки користувачів Android-пристроїв почали скаржитися на занадто стрімку розрядку акумуляторів смартфонів. Як з'ясувалося, винуватцем цього став месенджер WhatsApp, остання версія якого відрізняється підвищеним енергоспоживанням.

Серед користувачів, яких торкнулася "ненажерливість" WhatsApp, виявилися власники смартфонів OnePlus, Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 і Pixel 4.

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Таку поведінку месенджера пов'язують з виходом оновлення, в якому з'явилася функція розблокування по відбитку пальців. Один з власників зазначив, що користувався WhatsApp протягом хвилини, але пізніше у статистиці виявив, що месенджер активно споживав енергію протягом 1,5 години. Скарги з'явилися і у відгуках до додатка в магазині Google Play.

Середній рівень енергоспоживання WhatsApp становить близько 30%, причому такий показник характерний навіть у тому випадку, якщо власник пристрою відправив всього 1-2 повідомлення.

Користувачі рекомендують перевстановити WhatsApp до версії 2.19.325, аби усунути проблему, пов'язану з надмірною витратою енергії. Також вони пропонують створити резервну копію месенджера. Після виконання цієї процедури підвищене енергоспоживання може припинитися. Деякі зіткнулися з проблемою змушені були вдатися до більш радикальних заходів і тимчасово відмовитися від використання сервісу.

Представники WhatsApp наразі ситуацію не прокоментували.

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