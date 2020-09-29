Які смартфони Nokia отримають Android 11: список моделей

Бренд Nokia опублікував у своєму Twitter-блозі список фірмових смартфонів, які офіційно отримають оновлення до Android 11. Примітно, що незабаром після розміщення відповідний пост видалили, але скріншоти не горять.

Розповідаємо, які моделі смартфонів Nokia оновляться до актуальної версії "зеленого робота" Android 11.

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Якщо вірити зображенню, то до актуальної версії Android оновлять такі пристрої Nokia:

Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 і Nokia 2.2 – 4 квартал 2020 року;

Nokia 4.2, Nokia 3.4, Nokia 2.4 і Nokia 2.3 і Nokia 1.3 – перший квартал 2021 року;

Nokia 9 PureView, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.2 і Nokia 1 Plus – перша половина 2021 року.

Якщо публікація не виявилася фейком, оновлення торкнеться більшість смартфонів бренду, випущених не пізніше 2018 року, включаючи модель Nokia 8.1, яка стала першим пристроєм компанії з Android Pie з коробки.

При цьому частина моделей, таких як Nokia 8 Sirocco і Nokia 1, судячи з усього, залишаться працювати під управлінням старої версії прошивки. У твіті також зазначалося, що бренд випустив 1000 оновлень за останні три роки – швидше за все, мова йде про сумарну кількість патчів безпеки для всіх підтримуваних пристроїв.

Причину видалення публікації представники бренду не повідомили. Не виключено, що пізніше список кандидатів на отримання нової версії Android змінять або доповнять.

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