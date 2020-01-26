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Які смачні напої покращують пам'ять

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Напої, які допомагають краще запам'ятовувати - фото 1
Напої, які допомагають краще запам'ятовувати

Фахівці назвали кілька напоїв, які допоможуть покращити концентрацію та зміцнити пам'ять. Приємний бонус – всі вони смачні, а деякі ви точно часто вживаєте.

Є кілька доволі доступних напоїв, які не лише смачні та дозволяють збадьоритись, а й сприяють покращенню пам'яті.

І ще: Науковці назвали ще одну вагому причину приділяти достатньо уваги сну

  • Кава. Саме улюблений ранковий аромат має чимало корисних властивостей, але серед є і те, що кофеїн дозволяє прискорити мислення, виконання дій, а також підіймає настрій.
Напої для покращення пам'яті - фото 382265
Напої для покращення пам'яті
  • Ягідні морси. Такі домашні напої містять чимало антиоксидантів, які допомагають покращити рівень зосередження та боротись зі стресом.
  • М'ятний чай. Він не лише позбавляє втоми та негативу, а й стимулює пам'ять. Учені навіть довели, що сам аромат чаю допомагає краще концентруватись та запам'ятовувати інформацію. А у поєднанні з лимоном – це ще й антистрес.
Напої для покращення пам'яті - фото 382266
Напої для покращення пам'яті

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Джерело: zdorovia.com.ua
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