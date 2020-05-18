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Які скраби з натуральних інгредієнтів не можна наносити на обличчя
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Домашній догляд за шкірою обличчя є доволі важливим, але не варто перегинати палку з народними способами продовжити молодість. Розповідаємо, які продукти не можна використовувати для масок і скрабів.
Ні для кого не таємниця, що натуральні компоненти справді дозволяють уповільнити процеси старіння. Йдеться не лише про наявність такий продуктів у раціоні, а й про їх використання у догляді за шкірою. Однак є інгредієнти, які у жодному випадку краще не наносити на обличчя, аби не завдати шкоди.
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Лимон. Через вміст лимонної кислоти він зовсім не підходить для шкіри, адже може викликати подразнення, сухість, почервоніння та багато інших неприємних речей. Тому не варто використовувати його для догляду за обличчям.
Сіль. Скільки б у мережі не було рецептів соляних масок та скрабів, однак вони не лише не можуть потрапити у пори та очистити їх, а ще пошкоджують шкіру.
Цукор. Кристали цукру також зовсім не підходять для скрабів обличчя, хоча дуже популярні для тіла. Річ у тому, що вони справді можуть призвести до появи маленьких порізів, пошкоджувати шкіру та викликати гіперпігментацію, адже буде вироблятись надмірна кількість меланіну для самозахисту.
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