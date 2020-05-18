Які скраби з натуральних інгредієнтів не можна наносити на обличчя

З чого не можна робити маску

Домашній догляд за шкірою обличчя є доволі важливим, але не варто перегинати палку з народними способами продовжити молодість. Розповідаємо, які продукти не можна використовувати для масок і скрабів.

Ні для кого не таємниця, що натуральні компоненти справді дозволяють уповільнити процеси старіння. Йдеться не лише про наявність такий продуктів у раціоні, а й про їх використання у догляді за шкірою. Однак є інгредієнти, які у жодному випадку краще не наносити на обличчя, аби не завдати шкоди.

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Лимон. Через вміст лимонної кислоти він зовсім не підходить для шкіри, адже може викликати подразнення, сухість, почервоніння та багато інших неприємних речей. Тому не варто використовувати його для догляду за обличчям.

З чого не можна робити маску для лиця

Сіль. Скільки б у мережі не було рецептів соляних масок та скрабів, однак вони не лише не можуть потрапити у пори та очистити їх, а ще пошкоджують шкіру.

Цукор. Кристали цукру також зовсім не підходять для скрабів обличчя, хоча дуже популярні для тіла. Річ у тому, що вони справді можуть призвести до появи маленьких порізів, пошкоджувати шкіру та викликати гіперпігментацію, адже буде вироблятись надмірна кількість меланіну для самозахисту.

З чого не можна робити маску для лиця

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