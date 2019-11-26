Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення

Українські юристи нагадали про старт сезону популярного "зимового" штрафу. За їхніми словами, разом із похолоданням водіїв починають штрафувати за "лисі" і пошкоджені шини.

Як нагадують юристи компанії "Дорожній Адвокат", правила дорожнього руху забороняють керувати транспортним засобом, якщо висота малюнку протектора шин менша ніж:

1,6 мм для легкових автомобілів та вантажних з масою до 3,5 тонни

1,0 мм для вантажних автомобілів з масою понад 3,5 тонни

2,0 мм для автобусів

0,8 мм для мотоциклів і мопедів

Також заборонено керувати автомобілями з шинами різних моделей з різними малюнками протектора на одну вісь, з пошкодженнями та порізами тощо.

До теми: Правила водіння під час ожеледиці

Такі правила пояснюються підвищенням ризику ДТП у зимовий період. Якщо водій виїжджає на "лисих" шинах, він повинен розуміти, що є небезпечним не лише для себе, а і для інших водіїв.

Під час зупинки автомобіля, особливо в зимовий період, працівники поліції уважно перевіряють стан шин. Якщо висота протектора шин нижча за дозволену, інспектор має право винести ШТРАФ у розмірі 340 гривень.

На додачу, інспектор може тимчасово затримати автомобіль до заміни шин з належною висотою протектора. Якщо таке порушення вчинено повторно протягом року, то водія можуть позбавити прав на термін від 3-х до 6-ти місяців.

На висоту протектора звертають увагу й страхові компанії, які при неправильному стані шин відмовляють у поверненні страхових виплат при ДТП.

Перевірте стан шин / facebook/Дорожній Адвокат

Тож при сезонному "перевзуванні" обов'язково перевірте стан шин на відповідність вказаним вимогам, щоб не позбутись посвідчення водія або навіть автомобіля.

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