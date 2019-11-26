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Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020

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Porsche Taycan - фото 1
Porsche Taycan / testdrive

Журі щорічного конкурсу Європейський автомобіль року 2020 (Car of the Year 2020) оголосило претендентів на звання найкращої автоновинки Європи.

Журі, до якого увійшли 60 автоекспертів, визначило 7 нових моделей, які поборються за звання найкращого автомобіля Європи. Так, у престижний список фіналістів потрапили: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Corolla, Porsche Taycan і Tesla Model 3.

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Переможець буде названий у березні 2020 року на Женевському автосалоні.

У минулому році найкращим автомобілем Європи став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Peugeot 208 - фото 370246
Peugeot 208
Renault Clio - фото 370247
Renault Clio
Ford Puma - фото 370248
Ford Puma
Toyota Corolla - фото 370249
Toyota Corolla
BMW 1-Series - фото 370250
BMW 1-Series
Tesla Model 3 - фото 370251
Tesla Model 3
Porsche Taycan - фото 370252
Porsche Taycan

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