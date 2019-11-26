Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020

Журі щорічного конкурсу Європейський автомобіль року 2020 (Car of the Year 2020) оголосило претендентів на звання найкращої автоновинки Європи.

Журі, до якого увійшли 60 автоекспертів, визначило 7 нових моделей, які поборються за звання найкращого автомобіля Європи. Так, у престижний список фіналістів потрапили: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Corolla, Porsche Taycan і Tesla Model 3.

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Переможець буде названий у березні 2020 року на Женевському автосалоні.

У минулому році найкращим автомобілем Європи став електричний кросовер Jaguar I-Pace.

Peugeot 208

Renault Clio

Ford Puma

Toyota Corolla

BMW 1-Series

Tesla Model 3

Porsche Taycan

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