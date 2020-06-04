На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не штраф: яка санкція світить водіям, які не мають автомобільної аптечки
-
- 42
Автомобільна аптечка є обов'язковою, тому керування машиною за її відсутності заборонене. Розповідаємо, який штраф передбачений для водія, що не має аптечки.
Юристи компанії "Дорожній адвокат" зазначають, що при відсутності в автомобілі аптечки поліцейські звинувачують водія в порушенні вимог п. 31.4.7 "є" правил дорожнього руху.
До теми: Додаток "Штрафи ПДР" для українських водіїв запустили офіційно
У постанові вказують "керування ТЗ з відсутньою медичною аптечкою", кваліфікуючи це за ч. 1 ст. 121 КУпАП, яка встановлює відповідальність за керування автомобілем з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється. Це тягне накладення штрафу 340 гривень.
Склад автомобільної аптечки не довільний, а чітко визначений Державним стандартом ДСТУ 3961-2000.
Водночас пунктом 31.4.7 "є" ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.
Проте, відсутність в легковій автівці аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація, тому порушення вимог п. 31.4.7 "є" ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст.121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Тому, наголошують юристи, штраф за керування автомобілем без аптечки незаконний. Таке порушення мають кваліфікувати за ст. 125 КУпАП, яка тягне за собою лише попередження.
А от для водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів, передбачено штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 гривень. Якщо такий водій упродовж року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то його можуть позбавити права керування на термін від 3-х до 6-ти місяців.
Попри всі ці нюанси, хочемо нагадати, що наявність аптечки в автомобілі – це не формальність, а передусім ваша безпека. Водій також повинен вміти надавати першу домедичну допомогу, адже самої аптечки недостатньо в екстрених випадках.
Читайте також: Дорожні камери зафіксували антирекорд порушення швидкісного режиму
-
14:52Сенаторка випадково показала груди в онлайн-конференції (фото)
-
14:33Експерти DxOMark виявили незвичайну властивість фронталки Samsung Galaxy Z Flip
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
14:05Коли відкриють кінотеатри в Україні і які фільми вийдуть у прокат влітку
-
13:50Українські полярники поділилися дивовижними знімками айсберга
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:44Чому кожному потрібно їсти цільнозернові продукти
-
13:20Вчені розгадали загадку острова, де майже щодня дощить
-
13:13Хлопець перетворив свій двір у місце з Гаррі Поттера: ефектне відео
-
13:00Олександр Ткаченко – новий міністр культури: біографія і факти
-
12:55Серця і зірочки: що про вас скажуть малюнки на запотілому склі
-
12:43Я просто кавоман: Зеленський розповів, скільки чашок кави п'є за день
-
12:31Ефективні способи запобігти появі прищів
-
12:15Очікування і реальність: у мережі обговорюють маску з Крижаним серцем
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
11:53Даша Астаф'єва перевтілилась у трьох звабливих дівчат (фото)
-
11:40Не штраф: яка санкція світить водіям, які не мають автомобільної аптечки
-
11:24Австралійці вирахували, хто найбільше випиває на карантині
-
10:57Іспанці попередили курців про небезпеку антисептиків
-
10:21Дівчина хотіла влаштувати гарячі танці, але пес все зіпсував (відео)
-
09:51Країна Лавкрафта: новий тизер серіалу про боротьбу з монстрами і расизмом
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
08:53Як виглядає сучасний дім сім'ї рибалок у Таїланді: ефектні фото
-
08:28Три правила сніданку для тих, хто хоче схуднути
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
-
11:504G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 3 червня
-
07:13Погода в Україні 3 червня: точний прогноз по містах
- 02 червня
-
21:45Лесбійки дали кілька секс-порад для чоловіків: вони допоможуть звести її з розуму
-
19:00Blackout Tuesday – що це таке та чому зірки публікують чорні квадрати
-
17:57Чи справді українців штрафуватимуть за відсутність адресної таблички на будинку
-
14:44Чи дійсний електронний паспорт з додатка ДІЯ при посадці у потяг
-
12:34Фото дня: як 67 років тому Єлизавета II зійшла на престол і стала королевою
-
09:26Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 2 червня
-
07:16Погода в Україні 2 червня: у яких областях пройдуть дощі
- 01 червня
-
21:48Було у кожного: дві найпоширеніші помилки у стосунках
-
20:00Нікітюк та Саніна майже не змінились: фото українських зірок в дитинстві
-
18:35Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта
-
17:21Викрадена принцеса: Руслан і Людмила – дивитись онлайн український мультфільм
-
10:46Послаблення карантину з 1 червня: які обмеження зняли в Україні
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 1 червня