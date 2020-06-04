Не штраф: яка санкція світить водіям, які не мають автомобільної аптечки

Автомобільна аптечка є обов'язковою, тому керування машиною за її відсутності заборонене. Розповідаємо, який штраф передбачений для водія, що не має аптечки.

Юристи компанії "Дорожній адвокат" зазначають, що при відсутності в автомобілі аптечки поліцейські звинувачують водія в порушенні вимог п. 31.4.7 "є" правил дорожнього руху.

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У постанові вказують "керування ТЗ з відсутньою медичною аптечкою", кваліфікуючи це за ч. 1 ст. 121 КУпАП, яка встановлює відповідальність за керування автомобілем з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється. Це тягне накладення штрафу 340 гривень.

Склад автомобільної аптечки не довільний, а чітко визначений Державним стандартом ДСТУ 3961-2000.

Водночас пунктом 31.4.7 "є" ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.

Проте, відсутність в легковій автівці аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація, тому порушення вимог п. 31.4.7 "є" ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч.1 ст.121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Тому, наголошують юристи, штраф за керування автомобілем без аптечки незаконний. Таке порушення мають кваліфікувати за ст. 125 КУпАП, яка тягне за собою лише попередження.

А от для водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів, передбачено штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 гривень. Якщо такий водій упродовж року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то його можуть позбавити права керування на термін від 3-х до 6-ти місяців.

Попри всі ці нюанси, хочемо нагадати, що наявність аптечки в автомобілі – це не формальність, а передусім ваша безпека. Водій також повинен вміти надавати першу домедичну допомогу, адже самої аптечки недостатньо в екстрених випадках.

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