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Коронавірус Карантин

Які шанси заразитися на COVID-19 у поїзді

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Поїзд - фото 1
Поїзд / technologynetworks

Вчені оцінили шанси заразитися на COVID-19 під час подорожі поїздом, якщо у вашому вагоні їде хвора людина.

Вчені проаналізували дані 2334 осіб, які здійснювали подорожі на швидкісних поїздах Китаю, у яких пізніше був діагностований COVID-19. Фахівці проаналізували їх час у дорозі, а також контакти з іншими пасажирами (в цілому понад 72 тисяч контактів).

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Дослідники виявили, що ризик заразитися COVID-19 в вагоні поїзда найвищий у тих, хто сидить в безпосередній близькості від хворої людини. Для сусіда по кріслу ймовірність підхопити COVID-19 становить 3,5%, причому при тривалій поїздці щогодини ризик захворіти збільшувався на 1,3%.

Для пасажирів, що сидять в одному ряду із зараженою людиною, ризик захворіти в середньому становив 1,5% і збільшувався на 0,15% з кожною годиною, проведеною в одному вагоні. А от сидіти на місці, де до вас їхав хворий, не так небезпечно, як може здатися на перший погляд. Дослідження показало, що в такій ситуації ризик підхопити інфекцію становить лише 0,075%.

Які шанси заразитися на COVID-19 у поїзді - фото 419506

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Джерело: technologynetworks
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