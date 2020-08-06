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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 серпня: в Україні виявлено 76 808 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 318 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 131 117 таких повідомлень.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня - фото 419470

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 76 808
Одужали 42 524
Померли 1 819

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 992) та у Львівській області (10 420). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 898

Волинська область

 4 108

Дніпропетровська область

 1 492

Донецька область

 941

Житомирська область

 2 036

Закарпатська область

 5 539

Запорізька область

 890

Івано-Франківська область

 5 295

Кіровоградська область

 713

Київ

 8 992

Київська область

 3 980

Львівська область

 10 420

Луганська область

 135

Миколаївська область

 666

Одеська область

 3 748

Полтавська область

 477

Рівненська область

 6 538

Сумська область

 594

Тернопільська область

 3 177

Харківська область

 4 381

Херсонська область

 242

Хмельницька область

 1 257

Чернівецька область

 6 383

Черкаська область

 969

Чернігівська область

 937

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-08-2020:

Захворіли 18 979 672
Одужали 12 171 222
Померли 711 271

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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