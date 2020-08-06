Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 6 серпня: в Україні виявлено 76 808 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 318 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 805 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 131 117 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 76 808 Одужали 42 524 Померли 1 819

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (8 992) та у Львівській області (10 420). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 898 Волинська область 4 108 Дніпропетровська область 1 492 Донецька область 941 Житомирська область 2 036 Закарпатська область 5 539 Запорізька область 890 Івано-Франківська область 5 295 Кіровоградська область 713 Київ 8 992 Київська область 3 980 Львівська область 10 420 Луганська область 135 Миколаївська область 666 Одеська область 3 748 Полтавська область 477 Рівненська область 6 538 Сумська область 594 Тернопільська область 3 177 Харківська область 4 381 Херсонська область 242 Хмельницька область 1 257 Чернівецька область 6 383 Черкаська область 969 Чернігівська область 937

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-08-2020:

Захворіли 18 979 672 Одужали 12 171 222 Померли 711 271 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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