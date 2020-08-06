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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні: у яких областях можуть посилити карантин

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Частина областей України не готова до послаблення карантину - фото 1
Частина областей України не готова до послаблення карантину

У МОЗ повідомили, що у 10 областях України не готові до послаблення карантину, адже рівень захворюваності зростає. Детальніше читайте далі.

На офіційній сторінці Коронавірус в регіонах від МОЗ в соцмережі Telegram повідомили, що на сьогодні, 6 серпня, 10 областей можуть послабити карантин. Рішення буде прийматись 7 серпня на засідання комісії ТЕБ та НС.

І ще: Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня

"Наразі показникам МОЗ щодо захворюваності на COVID-19 не відповідають такі області: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська", – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись з ситуацію по всіх областях за заповненістю ліжок, кількістю ПЛР-тестів та динамікою захворювань можна у новій таблиці:

Коронавірус в Україні: у яких областях можуть посилити карантин - фото 419502

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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