Коронавірус в Україні: у яких областях можуть посилити карантин

У МОЗ повідомили, що у 10 областях України не готові до послаблення карантину, адже рівень захворюваності зростає. Детальніше читайте далі.

На офіційній сторінці Коронавірус в регіонах від МОЗ в соцмережі Telegram повідомили, що на сьогодні, 6 серпня, 10 областей можуть послабити карантин. Рішення буде прийматись 7 серпня на засідання комісії ТЕБ та НС.

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"Наразі показникам МОЗ щодо захворюваності на COVID-19 не відповідають такі області: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська", – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись з ситуацію по всіх областях за заповненістю ліжок, кількістю ПЛР-тестів та динамікою захворювань можна у новій таблиці:

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