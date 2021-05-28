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Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
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Хоча майже у всіх є сексуальні фантазії, ми не думаємо про одних і тих же людей. Дехто представляє супергероїв, порнозірок і навіть політиків, натомість інші більш схильні фантазувати про тих, кого вони знають особисто, у тому числі про своїх колишніх партнерів.
До таких висновків під час свого дослідження прийшов соціальний психолог, науковий співробітник інституту імені Кінсі (США) Джастін Леміллер. Як пише Men's Health, він опитав 4175 американців у віці 18-87 років на предмет їх сексуальних фантазій. В анкеті було 369 питань, у тому числі про індивідуальні особливості, сексуальний досвід і те, про кого вони фантазують.
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Приблизно 90% респондентів зізналися, що фантазували про свого нинішнього партнера ще до того, як почалися стосунки. Приблизно стільки ж чоловіків і жінок коли-небудь мріяли про невизначену / безлику людину.
"Іноді наші сексуальні фантазії більше пов'язані з якимись конкретними діями, наприклад, ми представляємо себе учасниками оргії, не особливо концентруючись на тому, з ким саме займаємося сексом, – пояснює Лемміллер. – Крім того, багато хто, особливо жінки, часто представляють себе як об'єкт бажання у своїх сексуальних фантазіях. Коли люди роблять це, їх партнери відсуваються на другий план, оскільки вони не перебувають у центрі уваги фантазії".
Коли мова заходить про колишніх партнерів, то про них чоловіки фантазували значно частіше, ніж жінки: 88% проти 61% відповідно.
"Той факт, що чоловіки говорили, що вони фантазують про своїх колишніх, більше, ніж жінки, добре узгоджується з деякими іншими дослідженнями, результати яких я бачив, і які показують, що чоловіки насправді схильні згадувати про своїх колишніх більш прихильно, ніж жінки, – коментує Лемміллер. – Тож, можливо, чоловіки більше фантазують про своїх колишніх просто тому, що у них позитивніше ставлення до них".
Крім того, чоловіки (60%) значно частіше, ніж жінки представляли у своїх фантазіях порнозірок (19%).
"Ймовірно, це можна пояснити тим, що чоловіки, як правило, більше дивляться порно", – ділиться своїм припущенням автор дослідження.
Можливо, тому на питання, про яких конкретних порнозірок вони фантазують, чоловіки могли назвати імена, натомість серед жінок найпоширенішою відповіддю була "я не знаю імені".
У цілому можна виділити 7 основних тем фантазій. Три найпоширеніші – це секс з безліччю партнерів, владний або грубий секс, а також секс, пов'язаний з новизною і розмаїтістю.
Менш поширені теми табуйованого та забороненого сексу (вуайєризм, фетишизм, ексгібіціонізм), полігамії (фантазії про іншого партнера), пристрасть і романтика (сюди належать усі емоційні складові, такі як почуття, що тебе люблять і цінують; цей тип фантазії буває й у чоловіків, й у жінок), "еротична гнучкість", зокрема, це стосується гомоеротики та відмови від гендерних ролей.
Хай там як, знайте – це нормально, якщо ви та ваш партнер фантазуєте про різні речі. До того ж часто фантазії такими й залишаються.
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