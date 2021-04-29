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Від хлопців в окулярах до спеки: дівчата у мережі розповіли, що їх найбільше збуджує
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Користувачі Reddit, як відомо, обговорюють всі на світі: від фотографій з котиками до того, що збуджує їх у сексі. З таких онлайн-бесід можна почерпнути багато корисної інформації, адже через анонімність форуму користувачі можуть дозволити собі бути абсолютно відвертими.
І ось недавно хтось із користувачів поставив дівчатам Reddit питання: "Яка найдивніша річ збуджує вас у сексі?", пише Maxim.
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Відповідей назбиралося чимало. І деякі з них настільки несподівані та хороші, що ми вважаємо просто не можемо приховати їх від вас. Зрештою, зайвий порада від жінок з приводу освоєння неосяжної та непізнаної області сексу не зашкодить.
- TheOneWhoReadsStuff: "Подобаються курці із зайвою вагою".
- h0neycunt: "Коли він видає звуки. Деякі хлопці дуже тихо поводяться під час сексу – мабуть, позначилися підліткові роки тихою мастурбації. І це сумно, адже я шаленію вже просто від його стогонів".
- find_our_feet_rosie: "Люблю, коли чоловік крекче у ліжку. В цьому є щось первозданне. І взагалі, якщо я 15 хвилин роблю тобі мінет, видай, блін, який-небудь звук!"
- 1KingKat: "Обожнюю, коли я спираюся спиною об стіну і хлопець притискає мої руки до стіни над моєю головою. Я відчуваю себе у пастці, і це мене збуджує".
- deviltje: "Один раз мій товариш по службі проходив повз мене і легко доторкнувся до моєї шиї ззаду. О, мій Бог. У мене буквально розум на хвилину затьмарився".
- PhDOH: "Мій колега сидів поруч з моїм столом і розповідав щось про комп'ютер. Я повернулася до нього і побачила, як ходить ходуном кадик на його шиї, коли він говорить. Все, про що я могла думати в той момент, було: "Лизни його! Лизни його!".
- thosecupcakes: "Мене збуджує спека. Запеклі приміщення. І так, ходити в сауну мені непросто".
- Jo0506: "Чоловічі шиї! Якщо мені подобається чоловік, я хочу вкусити його в шию".
- glitterybugs: "Мене збуджує, коли ми з чоловіком вже просто опиняємося в воді разом".
- AshleyMegan00: "Збуджує, коли хтось намагається приховати свій потяг до мене".
- skylarlove0: "Тривалий лоскіт".
- trekbette: "Великі незграбні чоловіки, які роблять щось безглузде".
- Missykirgi: "Мене збуджує, коли я нервую. Хоча я розумію, що це дуже невчасно, нічого не можу з цим зробити".
- crazyladyscientist: "Грози. Мабуть, це якось пов'язано з важким наелектризованим повітрям, напругою перед штормом, все це дуже мене збуджує".
- lipsticknstockings: "Коли хлопець змінює шини моєї машини".
- m-grey: "Не можу встояти, коли хлопець водить машину з механічною коробкою передач. В цьому є щось дивно збуджуюче".
- Bloofan1995: "Брудні, грубі та мозолисті руки".
- moongoose: "Коли хлопець катається на ковзанах".
- yepperoni4pepperoni: "Збуджує, коли чоловік намагається замаскувати ерекцію".
- Forklosure: "Удушення. Якщо я дивлюся фільм, в якому когось душать, відразу ж збуджуюся".
- ittybittykittydress: "Хлопці в окулярах. Але тільки якщо він носить їх не постійно, а коли захоче".
- i_liek_potates: "Красиві чоловіки, які відчувають біль".
- fedorableasfuck: "Десь колись якось зійшлися зірки, і тепер мене збуджують чоловіки з вусами-щіточкою".
- princessdecoupage: "Коли мій чоловік залишає на своєму столі порожні чашки з-під кави".
Деякі варіанти однозначно дивують. Але це не заважає нам взяти їх на озброєння. Представниці прекрасної половини людства ще мають чим нас здивувати.
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