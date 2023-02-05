У мережі показали, як змінилася Міллі Боббі Браун, зірка серіалу "Дивні дива"

Акторка Міллі Боббі Браун розпочала свою творчу кар'єру у зовсім маленькому віці. У 2013 році їй було 9 років. За десять років вона виросла у дорослу дівчину, тож дивіться відео, у якому видно, як росла та змінювалася Міллі Боббі Браун!

Британка Міллі Боббі Браун відома широкому загалу за своєю роллю дівчинки, на ім'я Одинадцять, у серіалі "Дивні дива". Розпочала зйомки у 9-річному віці, а цьогоріч дівчині вже 19 років.

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Також вона зіграла у таких фільмах і серіалах: "Сфери", "Убивство в експресі "Ормігуеро", "Ґодзілла ІІ: Король монстрів", "Енола Голмс", "Ґодзілла проти Конга", "Енола Голмс 2", "Дівиця", "Електричний штат", "Якось в країні чудес", "Зловмисники", "Морська поліція", "Американська сімейка", "Анатомія Грей", "Дивні дива". Міллі Боббі Браун продовжує зніматися у кіно й наразі з нею вже анонсовано кілька робіт, які вийдуть найближчими роками.

Відео, як росла Міллі Боббі Браун:

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