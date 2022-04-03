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війна

Які санкції ввели проти РФ та Білорусі за останню добу: перелік за 2 квітня

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Wizz Air скасував рейси до та з Росії до осені - фото 1
Wizz Air скасував рейси до та з Росії до осені / Markus Winkler on Unsplash

Кожного дня все більше компаній та брендів припиняють співпрацю з Росією та Білоруссю, влада якої лише сприяє вторгненню російських окупантів в Україну. І новий перелік санкцій посилює удар по економіці країн-агресорів.

У Держприкордонслужбі поділились свіжим переліком санкцій проти Росії та Білорусі, який лише підтверджує, що економіка цих країн навряд чи зможе відбити такий удар. Станом на 3 квітня ще кілька компаній прийняли рішення покинути країни, що розгорнули та підтримують напад на Україну.

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Санкції проти Росії від світових компаній за 2 квітня:

  • Wizz Air скасовує всі рейси до та з Росії мінімум до 30 жовтня;
  • Фінський виробник лісозаготівельної техніки Ponsse PLC пішов з Росії та Білорусі;
  • Данський виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки Danfoss оголосив про вихід;
  • Американська Amsted Rail Company зачиняє офіс у Москві та згортає виробництво підшипників;
  • Лізингодавець повітряних суден AerCap подав позов на $3,5 млрд за понад 100 своїх літаків, які залишилися у РФ;
  • Аукціон Christie’s заборонив російських та білоруським клієнтам брати участь у торгах;
  • Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service вирішило відкликати всі свої рейтинги Росії.
Щодня росія отримує порцію нових санкцій від світових компаній - фото 502489
Щодня росія отримує порцію нових санкцій від світових компаній

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