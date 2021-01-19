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Які риси обличчя вказують на підвищене лібідо

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Закохані - фото 1
Закохані / pinterest

Експерти відзначили, що риси обличчя можуть вказувати на сексуальний потенціал. Як його визначити?

Очі

Фахівці відзначили, що люди з великими очима – сексуальні особистості. Але увагу варто приділити і кольору очей, адже чим відтінок тепліший, тим людина активніша в ліжку.

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Ніс

Найкращими коханцями вважають людей, у яких "орлиний" і грецький ніс з горбинкою. За словами експертів, вони дуже тонкі натури і доволі пристрасні в ліжку.

Губи

Виявляється, що дізнатися наскільки людина чутлива і сексуальна можна, поглянувши на її рот. Особливо треба придивитися до нижньої губи, яка є головним індикатором сексуального потенціалу. Якщо вона більша за верхню, значить перед вами пристрасна натура, яка не проти поекспериментувати в ліжку.

Вуха

Деякі люди соромляться своїх відстовбурчених вух, але фахівці впевнені, що саме їх власники – пристрасні коханці.

Які риси обличчя вказують на підвищене лібідо - фото 443845

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Джерело: wday
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