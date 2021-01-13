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Вчені визначили найсексуальнішу групу крові

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Сексуальність - фото 1
Сексуальність / gettyimages

За групою крові можна визначити багато чого, наприклад, який характер у людини і яка її сексуальна привабливість.

В ході нового дослідження експерти з'ясували, власники якої групи крові найбільше приваблюють людей протилежної статі.

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Фахівці провели експеримент, участь в якому взяли три тисячі молодих людей з різною групою крові. Організатори також з'ясували, які риси і особливості протилежної статі привертають добровольців. В процесі експерименту з'ясувалося, що найбільш сексуально привабливою виявилася 1 група крові.

Носії 2-ї групи найменше подобаються оточуючим. Що стосується власників 3-ї групи, то з'ясувалося, що вони більш чутливі і ніжні, а люди з 4-ю групою романтики. Також вченим вдалося коротко охарактеризувати особливості характеру людини за групою її крові, і ось що вийшло:

  • носії 1 групи крові мають гарну силу волі, вони терплячі і наполегливо прагнуть до поставленої мети;
  • володарі 2 групи акуратні, відповідальні, у них є велике бажання працювати;
  • люди з 3 групою крові не бояться змін, тому що добре пристосовуються до будь-яких змін у своєму житті;
  • носії 4 групи володіють лідерськими якостями, вони організовані, спокійні і впевнені в собі.
Вчені визначили найсексуальнішу групу крові - фото 443030

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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