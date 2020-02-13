Які рідини об'ємом у понад 100 мл можна перевозити у ручній поклажі

Фахівці назвали рідини, які дозволяється провозити у ручній поклажі обсягом понад 100 мл. Відразу ж зазначимо, що для провезення деяких із них потрібні будуть документи. Але це не так уже й важливо, якщо мовиться про важливі для життя рідини.

Більшість авіапасажирів завжди беруть з собою в літак ручну поклажу. І кожному з них доводиться дотримуватися численних правил щодо того, що дозволено проносити на борт. Найбільш жорсткі вимоги застосовуються у всьому світі до проносу рідин. Мандрівники можуть мати при собі місткості не більше 100 мл, при цьому всі їх необхідно помістити в один прозорий пластиковий пакет.

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Насправді в цих правилах є кілька винятків. Експерти відзначають: деякі рідини система безпеки без проблем пропустить, попри те, що вони перевищують обсяг 100 мл. У першу чергу, це стосується медичних засобів. Мовиться про рідкі ліки, а також шприци для підшкірних ін'єкцій, інгалятори, пакети з охолоджуючим гелем, спеціальну їжу та рідини, необхідні пасажиру за медичними показаннями. Для провезення таких рідин необхідно при проходженні перевірки безпеки пред'явити підтверджуючу документацію від відповідного медичного фахівця, наприклад, довідку від лікаря або копію рецепту. Варто мати на увазі, що персонал аеропорту може зажадати відкрити контейнери з препаратами для перевірки.

У ручну поклажу ви можете брати з собою рідкі ліки

Коли пасажири подорожують з дитиною, їм дозволяється взяти на борт необхідну кількість дитячого харчування, молока, молочних сумішей та стерилізованої води. Яких-небудь конкретних обмежень за обсягом таких рідких продуктів юридично не існує, однак перед рейсом краще ознайомитися з правилами, що діють в конкретному аеропорту, – пояснюють експерти. Місткості з дитячим харчуванням співробітники безпеки також можуть зажадати відкрити при проходженні огляду.

Існують рідини, які заборонені в ручній поклажі, навіть якщо їх обсяг менший, ніж 100 мл. До них належать окислювачі й органічні пероксиди, кислоти і луги, корозійні або відбілюючі речовини (включаючи ртуть і хлор), автомобільні акумулятори та паливні системи, рідкі засоби для самозахисту (наприклад, перцевий балончик), радіоактивні матеріали, отруйні або токсичні речовини (наприклад, щуряча отрута), біологічні небезпечні рідини, горючі речовини і вогнегасники.

Маємо надію, що цей перелік дозволить вам з комфортом подорожувати літаком, а проходження контролю не перетвориться на щось дискомфортне та неприємне!

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