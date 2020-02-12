Як упакувати багато речей в ручну поклажу: у мережі розповіли про новий спосіб

Анонімна мандрівниця, яка часто подорожує літаком, розповіла про спосіб упакувати всі необхідні речі в сумку розміром з ручну поклажу. Своїм лайфхаком вона поділилася у коментарі до поста на порталі Reddit.

Так, за словами дівчини, вона перестала скручувати і складати речі, оскільки так вони мнуться і не поміщаються у валізу. Замість цього туристка винайшла власну техніку.

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"Я кладу перший предмет одягу на ліжко або підлогу, а потім накриваю його наступною річчю, яка повернута до попередньої під кутом 90 градусів. Потім я продовжую нашаровувати одяг таким же чином", – пояснила мандрівниця.

Вона додала, що в кінці кладе на стопку одягу в самий центр шкарпетки і спідню білизну, а потім складає кути, які лежать під ними до центру і кладе у такому вигляді у валізу. Як уточнила мандрівниця, цей метод працює саме тому, що речі укладаються перпендикулярно одна до одної.

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