Які речі у побуті заважають вам розбагатіти

Згідно з наукою феншуй, в кожному будинку існують енергоцентри, які впливають на грошовий потік. При цьому також є речі, здатні цю енергію блокувати.

Биті речі

Розбили кухоль, тарілку – швидше несіть її на смітник. Навіть якщо це ваша улюблена чашка, а скол на ній невеличкий. Тим більше це стосується битих дзеркал, в які, на думку майстрів феншуй, не варто дивитися – вони забирають хороше самопочуття і позитивну енергетику будинку.

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Речі, що втратили пару

Носок без пари, одна рукавичка або рукавиця, самотній кульчик, пара від якого загубилася десь на прогулянці, і навіть навушники можуть принести шкоду вашому добробуту. Постарайтеся якомога швидше позбутися від цих речей, щоб не піддавати себе бідності.

Засохлий букет

Такий букет не данина приємних спогадів, а справжнісіньке джерело негативної енергії, яка геть вбиває оптимізм. Якщо вам дуже дорогі ці квіти, то хоча б винесіть їх зі спальні і кухні, але найкраще, звичайно, позбутися них.

Старі або порожні гаманці

Вам подарували гаманець, а ви їм не користуєтеся, і він так і лежить порожнім? Швидше наповніть його монетками і купюрами або подаруйте комусь іншому! Порожній гаманець, що лежить у домі, привертає безгрошів'я і сварки в родині.

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