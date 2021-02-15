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Які речі у побуті заважають вам розбагатіти

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Дім - фото 1
Дім / pinterest

Згідно з наукою феншуй, в кожному будинку існують енергоцентри, які впливають на грошовий потік. При цьому також є речі, здатні цю енергію блокувати.

Биті речі
Розбили кухоль, тарілку – швидше несіть її на смітник. Навіть якщо це ваша улюблена чашка, а скол на ній невеличкий. Тим більше це стосується битих дзеркал, в які, на думку майстрів феншуй, не варто дивитися – вони забирають хороше самопочуття і позитивну енергетику будинку.

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Речі, що втратили пару
Носок без пари, одна рукавичка або рукавиця, самотній кульчик, пара від якого загубилася десь на прогулянці, і навіть навушники можуть принести шкоду вашому добробуту. Постарайтеся якомога швидше позбутися від цих речей, щоб не піддавати себе бідності.

Засохлий букет
Такий букет не данина приємних спогадів, а справжнісіньке джерело негативної енергії, яка геть вбиває оптимізм. Якщо вам дуже дорогі ці квіти, то хоча б винесіть їх зі спальні і кухні, але найкраще, звичайно, позбутися них.

Які речі у побуті заважають вам розбагатіти - фото 447859

Старі або порожні гаманці
Вам подарували гаманець, а ви їм не користуєтеся, і він так і лежить порожнім? Швидше наповніть його монетками і купюрами або подаруйте комусь іншому! Порожній гаманець, що лежить у домі, привертає безгрошів'я і сварки в родині.

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Джерело: lifehacker
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