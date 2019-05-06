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Які речі можна цілком законно забрати собі з готелю
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Гості готелів іноді забирають з собою речі, які брати не можна. Такі дії можуть бути прирівняні навіть до крадіжки. Однак, є список речей, які можна законно забрати з готелю.
Єдиних правил щодо того, що відвідувач може забрати з готелю, не існує. У кожному місці є свої правила проживання, з якими турист не завжди знайомий.
І ще: 5 помилок, яких ви припускаєтеся у готелях
Є універсальне правило: постоялець може взяти те, що призначене саме для нього і те, чим не зможе скористатися ніхто інший. До таких предметів відносяться:
- мило
- шампунь
- гель для душу
- шапка для душу
- набір для шиття
- канцтовари
- комплект для чищення взуття
- подарунки готелю
- капці
Працівники готелів вважають, що невеликі предмети з логотипом готелю можуть стати хорошою рекламою під час їх використання в громадських місцях. Все інше забирати з номера не можна. Тож, бажано залишити на місці:
- Преса, призначена для постояльців
- Чай, кава, цукор
- Пластикові ключі від номера і таблички
Службовці готелів також часто недолічуються рушників, халатів, постільної білизни, попільничок, посуду. Виносити ці предмети вважається крадіжкою
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