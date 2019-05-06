Які речі можна цілком законно забрати собі з готелю

Постоялець може взяти те, що призначене саме для нього / holidayby

Гості готелів іноді забирають з собою речі, які брати не можна. Такі дії можуть бути прирівняні навіть до крадіжки. Однак, є список речей, які можна законно забрати з готелю.

Єдиних правил щодо того, що відвідувач може забрати з готелю, не існує. У кожному місці є свої правила проживання, з якими турист не завжди знайомий.

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Є універсальне правило: постоялець може взяти те, що призначене саме для нього і те, чим не зможе скористатися ніхто інший. До таких предметів відносяться:

мило

шампунь

гель для душу

шапка для душу

набір для шиття

канцтовари

комплект для чищення взуття

подарунки готелю

капці

Що можна і категорично не можна забирати з готелів

Працівники готелів вважають, що невеликі предмети з логотипом готелю можуть стати хорошою рекламою під час їх використання в громадських місцях. Все інше забирати з номера не можна. Тож, бажано залишити на місці:

Преса, призначена для постояльців

Чай, кава, цукор

Пластикові ключі від номера і таблички

Службовці готелів також часто недолічуються рушників, халатів, постільної білизни, попільничок, посуду. Виносити ці предмети вважається крадіжкою

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