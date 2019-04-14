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Два з трьох готелів передають ваші персональні дані стороннім

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Сайти готелів можуть ненавмисно передавати ваші дані іншим - фото 1
Сайти готелів можуть ненавмисно передавати ваші дані іншим

Згідно з дослідженням, опублікованим компанією Symantec, два з трьох web-сайтів готелів ненавмисно передають дані про бронювання й особисті дані гостей стороннім сайтам, у тому числі рекламодавцям та аналітичним компаніям.

Дослідження, під час якого було переглянуто понад 1500 готельних сайтів у 54 країнах, які варіювалися від двозіркових до п'ятизіркових, було проведено через кілька місяців після того, як компанія Marriott International визнала один з найсерйозніших витоків даних такого роду в історії. Відзначимо, що готелі Marriott не були включені до дослідження Symantec.

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За словами Symantec, зламана особиста інформація охоплює повні імена, адреси електронної пошти, дані кредитних карт і номери паспортів гостей, які можуть бути використані кіберзлочинцями.

Як стверджується, інформація, що передається, може дозволити стороннім увійти в бронювання, переглянути особисті дані і навіть скасувати бронювання. Вразливою ланкою, як правило, є електронні листи з підтвердженням, що відправляються сайтом готелю. Такий лист включає посилання на пряму інформацію про бронювання, яка може стати доступною більш ніж 30 різним постачальникам послуг, включаючи соціальні мережі і пошукові системи.

Кіберзлочинці можуть отримати ваші персональні дані - фото 321242
Кіберзлочинці можуть отримати ваші персональні дані

Примітно, що у 25% випадків співробітники служб, що відповідають за конфіденційність даних на сайтах відповідних готелів, не відповіли Symantec протягом шести тижнів після отримання повідомлення про проблему. І навіть тим, хто відповів, потрібно було на це в середньому 10 днів.

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Джерело: Reuters
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