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Які прості звички продовжують життя
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Для того, щоб молодість тривала довше, потрібно ввести у своє життя кілька корисних звичок. Навіть поступово додаючи їх у своє життя, можна отримати відчутне покращення самопочуття.
Дієтолог Дейв Еспрі розповів, що не лише регулярна фізична активність та правильне харчування дозволяють продовжити тривалість життя. Він поділився кількома простими порадами, до яких варто дослухатись кожному.
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Еспрі почав з того, що сніданок насправді не такий обов'язковий, як вважають чимало людей. За його словами, ранкова трапеза не є ключовою, адже її можна пропускати і не хвилюватись про шкоду для здоров'я.
"Якщо ви повечеряли пізно, то можна не їсти 14 та навіть 16 годин. Вже це знизить ризик розвитку діабету та інсульту, а також вікових захворювань", – пояснює експерт. За його словами, зайва година-дві без смаколиків дозволяє організму відновитись.
Ще однією порадою Еспрі є регулярна фізична активність упродовж 20 хвилин в день. Якщо здається, що це надто багато, то можна розбити ці тренування на два підходи по 10 хвилин.
Щоденні тренування дуже корисні для серцево-судинної системи, адже вони знижують ризики передчасної смерті на 14%, а загальна тривалість життя продовжується на 3 роки.
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