Вчені дізналися про несподівану користь кави і зеленого чаю

Ароматна кава може знизити ризик ранньої смерті практично від усіх причин, а зелений чай буквально врятувати життя після інсульту.

Група вчених з Японії проаналізувала вплив регулярного вживання кави і зеленого чаю і тривалості життя 46 тисяч дорослих людей.

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Користь кави. Виявилося, що всього одна чашка кави на тиждень знижує ймовірність ранньої смерті від будь-якого захворювання на 14%. Ще більше користі отримують люди, які пережили серцевий напад: регулярне вживання напою зменшує ризик смерті на 22%.

Користь зеленого чаю. Але при цьому кава не приносить ніякої користі тим, хто пережив інсульт. Схоже, таким пацієнтам варто частіше пити зелений чай: сім і більше чашок на день запобігають ранню смерть на 62%. Оскільки це оглядове дослідження, причини такого впливу популярних напоїв на тривалість життя поки неясні. На думку авторів, в Японії більшість людей п'ють каву і зелений чай без цукру і молока, що може посилювати їх користь.

Людям, які страждають від безсоння або просто не можуть собі дозволити виспатися, три чашки кави на день допоможуть усунути або звести до мінімуму когнітивні порушення.

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