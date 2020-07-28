Чоловіки проти жінок: хто частіше вірить у теорії змови, пов'язані з COVID-19

Учені перевірили, хто частіше вірить у теорії змови навколо COVID-19

Шапочки з фольги проти 5G, а також чипування від Білла Гейтса – це лише мала частка теорій, пов'язаних із коронавірусом. Учені вирішили перевірити, хто ж частіше вірить у такі закиди. Традиційно лобами зіткнули чоловіків і жінок.

Нове дослідження показало, що чоловіки частіше, ніж жінки, схвалюють теорії змови, пов'язані з коронавірусом (COVID-19).

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Праця, опублікована в журналі Politics and Gender, заснована на результатах досліджень, проведених на початку цього року, які показали, що американці, які підтримують республіканців, вірять у такі теорії частіше, ніж ті, хто підтримують демократів.

Група вчених використовувала попередні дослідження в ролі відправної точки. Команда провела опитування трьох тисяч осіб у квітні, використовуючи 11 популярних теорій змови, включаючи заяви про те, що Китай або США випадково випустили вірус; що зв'язок 5G викликає вірус; що Білл Гейтс хоче чипувати людей за допомогою вакцини, а вчені перебільшують серйозність пандемії, щоб очорнити президента США Дональда Трампа.

У теорії змови частіше вірять саме чоловіки

Серед опитаних демократів у теорії змови повірили 32,45% чоловіків і 22,27% жінок. У республіканців цифри розподілилися так: 48,9% чоловіків і 38,81% жінок повірили у теорії змови.

Звичайно ж, це дослідження не можна назвати репрезентативним. Але все ж воно є близьким до істини.

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