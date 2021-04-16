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Які продукти знижують рівень тестостерону у чоловіків

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Тестостерон - фото 1
Тестостерон / pinterest

Дослідники відзначили, що їжа, в складі якої мало жирів, на 10-15% знижує рівень тестостерону у чоловіків, а вегетаріанська дієта – і зовсім до 26%.

Тестостерон дуже важливий для чоловічого організму, оскільки сприяє росту м'язів, виробленню сперматозоїдів, покращує стан серця і виконує інші функції. Про це пише healthline.

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Занадто низькі його показники можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, діабету і хвороби Альцгеймера. Експерти відзначили, що для нормалізації тестостерону варто збагачувати організм їжею, в складі якої багато жирів. Однак є одне "АЛЕ". У науці про харчування жири – спірна тема, тому що їх високий вміст погано позначається на рівні холестерину в крові.

Тому важливо розрізняти типи жирів. Інші дослідники підкреслили, що погіршити процес вироблення тестостерону можуть такі продукти: сіль, алкогольні напої (особливо пиво), фаст-фуд, консерви, копченості, кофеїн та інші. Їх надходження знижує вміст андрогенів.

Які продукти знижують рівень тестостерону у чоловіків - фото 456062

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