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Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
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Як завагітніти? Як не завагітніти? Чи можна народжувати вдома? І чому дерматолог не має виписувати гормони? Відповіді на ці та інші цікаві запитання дає гінекологиня.
Про усі тонкощі своєї роботи у гінекології розповіла у відеоінтерв'ю каналу "LUKI" Єлизавета Яремчук. Що найчастіше дістають ЗВІДТИ гінекологи і навіщо жінці їсти плаценту? Відповіді на ці та багато інших незручних запитань читай нижче. Про це пише Радіо MAXIMUM.
Це цікаво: 10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
Чому жінки соромляться говорити про своє сексуальне життя?
Це нормально. Насправді це відгомони нашого "совкового" виховання. І це дійсно кумедно, коли вагітна жінка соромиться про таке говорити. Є пацієнтки, які дуже соромляться на прийомі. Зазвичай це молоді дівчата. Але для гінеколога це лише робота, ми до цього спокійно ставимося. Елемент огляду в нашій професії дуже важливий.
Чи дивитися дівчинку, яка прийшла з мамою, при мамі?
Є поняття лікарської таємниці. Я ніколи не буду дивитися дівчинку при мамі. Буває таке, що мами лишаються, але я завжди прошу вийти з кабінету. Адже дуже важлива оця ниточка довіри між пацієнтом і гінекологам, і тут не місце третім особам, хоч якими б рідними вони не були для нас.
Питання від чоловіків: чи можна за допомогою огляду зрозуміти чи зраджує жінка?
Я у таких випадках просто жартую. Ми не можемо вставити туди флешку і подивитися усі "вхідні". Дехто сміється, дехто не розуміє.
Чому дерматолог не має виписувати гормони?
Це не їх спеціалізація. Вони це роблять без аналізів, без якихось адекватних підстав. І до нас жінка приходить вже з повністю збитим гормональним фоном і циклом. А проблема могла бути навіть не в гормонах!
Що найчастіше дістають ЗВІДТИ гінекологи?
Дуже часто забуті тампони. З дивних предметів: кришки від маленьких лаків для волосся, від дезодорантів, різноманітні ручки, маленькі предмети, огірки... у однієї пацієнтки була навіть "лікувальна" подушечка з травами.
Як не завагітніти?
По-перше, розповім про сік лимону, щоб не завагітніти. Він викликає лише дуже сильні опіки і ніяк не запобігає вагітності. Далі. Перерваний статевий акт – НЕ МЕТОД контрацепції. Планування за календарем – теж не дуже надійний метод. Можна завагітніти у будь-який день циклу.
Чи можна народжувати вдома?
Ось це дуже бісить. Пропаганда домашніх пологів. Люди, які це роблять не мають нічого спільного з медичною освітою. А мільйони фоловерів не роблять їх експертами у цьому серйозному питанні.
Навіщо жінці їсти плаценту?
Дуже модна штука, але для мене це нелогічна річ. Немає ніяких доказів користі цього. Котики їдять, песики їдять... але вони це роблять інстинктивно. З іншого ж боку, ніякої шкоди організму поїдання плаценти не принесе.
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